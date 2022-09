La nuova Udinese : sangue freddo il difesa e tanta gioventù

Terza. In classifica. A sorpresa, ma meritatamente, come hanno riconosciuto un po’ tutti dopo la vittoria sull’Inter che ha proiettato l’Udinese alle spalle delle due capoliste Atalanta e Napoli. Ma la squadra di Andrea Sottil è sul podio di una classifica che dovrebbe far meditare sul “progetto” bianconero.

Quella della gioventù. Prendendo le difese titolari delle venti squadre di serie della scorsa giornata, l’Udinese è la terza per età media più bassa, 23,6 anni, tra l’altro alle spalle di due ex allenatori bianconeri che, evidentemente, da queste parti hanno imparato a fidarsi dei giovani, visto che Luca Gotti ha schierato contro la Sampdoria Ampadu, Nikolau e Kiwior (22,6 anni di media), mentre Gabriele Cioffi ha puntato su Hien, Gunter e Coppola (23 tondi).

Al Friuli, contro l’Inter, Sottil ha messo in campo da titolari Rodrigo Becao (classe 1996), Jaka Bijol (1999) e Nehuen Perez (2000), venendo ripagato con una prestazione tutta sostanza su tutti e due i lati del campo, visto che lo sloveno è stato autore del gol del sorpasso. Non una novità quella della capacità di sfruttare i calci d’angolo da parte dei difensori bianconeri, ricordando anche le reti di testa di Becao e Masina (il titolare finito purtroppo out per un infortunio al ginocchio che gli farà perdere gran parte della stagione) contro il Milan.

Tornado all’età media della retroguardia dell’Udinese per quella che si prospetta essere la versione titolare dell’intera stagione, si tratta naturalmente di un rilievo statistico parziale, considerando che turnover e infortuni hanno inciso sulle scelte dei tecnici, visto la partenza a ritmo sostenuto di questo campionato, senza dimenticare che anche l’assetto tattico pesa sulle medie, visto che nel caso delle difese a 4 sono stati tenuti in considerazione solo i due centrali. Per curiosità, comunque, vale la pena segnalare che la retroguardia più stagionata della settima giornata è stata quella della Sampdoria, 29 anni di media con Murillo e Ferrari titolari.

Subito dopo il trio composto da Marlon, Pablo Marì e Izzo: 28,6 anni di esperienza a testa per battere la Juventus con la maglia del Monza addosso. Poi il Milan con il duo Tomori-Kjear, difesa da 28,5 di media che però si è fatta un lifting durante i 90 minuti con il Napoli con l’uscita del danese e l’ingresso del 22enne Kalulu.

Decisamente più probanti altre cifre, quelle dei gol subiti. L’Udinese ne ha incassati 7 finora, ma ben 4 sono sul groppone dalla prima giornata, quando affrontò il Milan a San Siro. Poi una rete dal Monza, una dal Sassuolo e l’ultima la scorsa domenica dall’Inter.

Insomma, è chiaro che Sottil sia riuscito a raddrizzare la rotta con dopo la prima giornata un po’ allegra che tra l’altro incide anche su un’altra statistica, quella del “sangue freddo” – a dispetto dell’età, verrebbe da aggiungere –, considerando che l’Udinese ha subito solo due gol nella ripresa, quelli di San Siro.

Quanti il Napoli che è una delle difese di ferro del campionato, 5 reti incassate, come la Lazio, là dove comanda la sorprendete Atalanta, 3 gol subiti, che ha saputo cambiare pelle rispetto alle ultime stagioni. Udinese, Napoli, Atalanta e Lazio, in ordine sparso, ma leggendo questi numeri non è un caso che siano le prime dell’attuale classifica di A.