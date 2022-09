Gli applausi social di Sanchez. I tifosi: «Tornerai da noi, vero?»

Sono bastati tre applausi, tre di numero, con la classica “manina” delle emoticon per accendere la fantasia e comincia a sognare. Se infatti negli scorsi giorni Marco Silvestri, spalleggiato dal profilo ufficiale dell’Udinese, aveva scherzato sui social invitando Cristiano Ronaldo a unirsi al gruppo bianconero, visto che vuole lasciare a metà di questa stagione, subito dopo i Mondiali in Qatar, il Manchester United, un altro giocatore da Champions si è fatto vedere di persona, attraverso il proprio profilo Instagram, all’annuncio della vittoria dell’Udinese sull’Inter: Alexis Sanchez.

Inutile dire i complimenti postati da Alexis–officia1 hanno un doppio effetto. I tifosi interisti si sono risentiti, visto che fino alla scorsa estare il cileno era uno degli eroi di casa, capace di stendere con un gol allo scadere la nemica Juventus all’ultimo minuto della Supercoppa.

Adesso, approdato all’Olympique Marsiglia di Igor Tudor (secondo in campionato in Francia alle spalle del Psg dei “galattici”), Sanchez pare rinato: 4 reti nelle 7 partite disputate da quando ha firmato un contratto annuale con l’OM con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Le cifre dell’ingaggio: 3 milioni a stagione, decisamente a ribasso rispetto a quanto prendeva all’Inter che aveva deciso di cederlo proprio per liberare “spazio salariale”.

Forse per questo in nerazzurro non è rimasto nel cuore del 33enne cileno, tanto che tra i commenti sotto l’applauso di Sanche c’è anche quello di una tifosa dell’Inter: «Che combini???».

Di tutto altro tenore le risposte degli appassionati friulani, nel cuore dei quali c’è sempre il Niño Maravilla, il ragazzo cileno che, approdato in bianconero appena maggiorenne, seppe diventare un protagonista assoluto nell’Udinese capace di approdare ai preliminari di Champions League con Francesco Guidolin al timone. Era il maggio del 2011. Qualche mese dopo il suo passaggio al Barcellona per 26 milioni più bonus (per un totale di 40, si dice), poco prima della sfida con l’Arsenal che bloccò i bianconeri la strada dei gironi della Champions.

«Niñoooo!!! Sai che noi ti ameremo sempre», uno dei messaggi del Friuli. E poi «@alexis_officia1 ti aspettiamo prossimo anno», e ancora: «Tornerai a vestire i nostri colori... vero???».

Sì, è bello poter sognare con un’Udinese così su di giri e nei piani alti della classifica. Un’Udinese che sogna l’Europa e il ritorno di Sanchez, per chiudere quel cerchio lasciato aperto undici anni fa.