Pordenone, un derby per volare

Si può parlare di sfida promozione dopo appena quattro giornate di campionato? In astratto forse no, ma se le protagoniste si chiamano Pordenone e Padova, che già godevano dei pronostici della vigilia e ora occupano rispettivamente primo e secondo posto, allora il dubbio che oggi al Teghil sia già in palio una fetta di serie B è concreto. Del resto, in un torneo che si annuncia avvincente e incerto, potrebbero essere proprio gli scontri diretti a fare la differenza. E quello di oggi lo è a tutti gli effetti.

Di fronte, come detto, due delle annunciate protagoniste della corsa al vertice, che sinora stanno rispettando le attese. Tre vittorie in 4 gare per entrambe. La differenza, racchiusa in quel punticino di vantaggio dei neroverdi, la sta facendo il fatto che il Pordenone non ha ancora perso, e nell’unica gara in cui non è riuscito a prevalere (in casa con la Juventus Next Gen) ha comunque conquistato un pari, mentre i biancoscudati sono incappati in un inatteso ko all’esordio a Vercelli. Da lì in poi, tre successi consecutivi per la squadra allenata dall’ex vice di Gasperini al Genoa e all’Inter, Bruno Caneo, che la scorsa stagione è stato l’artefice della sorpresa Turris nel girone C.

Dall’esperienza in terra campana il tecnico patavino sembra aver esportato il gioco sbarazzino, votato allo spettacolo e ai gol: già 7 quelli messi a segno dal Padova, in cui spicca la vena realizzativa dell’ex Campobasso, Micheal Liguori, autore di 3 reti. Sarà lui uno dei principali spauracchi per la difesa neroverde, nell’occasione priva del perno Ajeti, che ha risposto alla chiamata della nazionale albanese.

«Non pensiamo agli assenti – rassicura il tecnico neroverde, Domenico Di Carlo –, bensì a giocare da squadra, come sappiamo fare, puntando su organizzazione e aggressività. Si affronteranno due formazioni che vogliono conquistare il risultato attraverso il gioco, vincerà chi sbaglierà meno. Loro corrono molto, noi dovremo fare altrettanto».

Una spinta in più a farlo potrebbe arrivare dal pubblico. Sono attesi circa duemila spettatori oggi al Teghil per questo derby triveneto con vista primato: «La cornice renderà ancora più affascinante la sfida», commenta Di Carlo, che aggiunge un ulteriore motivo per esserci: «Con il Padova una di quelle partite che non finiscono mai» . Comincerà, invece, con tre ore di anticipo (alle 14.30 e non alle 17.30) la gara tra Renate e Pordenone di domenica 2 ottobre.