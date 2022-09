Donnarumma ferma un buon Pordenone: è la prima sconfitta

Il pareggio, secondo Domenico Di Carlo, sarebbe stato il risultato più giusto. Opinioni a parte, è rimasto il fatto: l’obiettivo del Pordenone di strappare un punto si è infranto al 92’, quando il braccio di Antonio Donnarumma ha fermato il tentativo a tu per tu di Pinato.

Il fratello di “Gigio”, portiere della nazionale e del Psg, con la sua prodezza ha permesso al Padova di blindare il vantaggio e di regalare alla sua squadra la vetta della classifica del girone A di Lega Pro, sancendo la prima sconfitta della stagione dei neroverdi – ancora mancata la prima vittoria a Lignano – e scalzandoli dal trono (dove ora c’è pure la FeralpiSalò, che lunedì 3 ottobre giocherà proprio col Padova).

Si è chiusa in questo modo una partita scoppiettante, in cui sono abbondate emozioni e pure bel gioco: sicuramente un grande spot per la serie C, per la felicità del presidente Francesco Ghirelli, ieri presente in tribuna al Teghil. Quasi duemila spettatori – record da quando il Pordenone gioca qui – hanno assistito a un primo tempo spettacolare, in cui il Padova ha giocato un calcio intenso, dimostrando sul campo di valere la sua classifica.

Il 3-4-2-1 di Bruno Caneo, già vice di Gian Piero Gasperini al Genoa e all’Inter, ha avvolto i ramarri: gli esterni, Jelenic e Vasic, davano ampiezza, le mezzali dei neroverdi non uscivano forte e ciò permetteva ai veneti di spingere e trovare superiorità numerica.

Il Pordenone, pur subendo il gioco e il possesso avversario, non rischiava granché a difesa schierata. Ha sofferto quando riusciva a ripartire: in contropiede i biancoscudati hanno colpito un palo (con Russini) e hanno portato Negro a rimediare il secondo “giallo” e a lasciare i suoi in dieci (ammonizione per un fallo su Liguori).

Non ha colpe, l’ex Triestina: non ha sostenuto la preparazione, è in ritardo di condizione ed è stato costretto a giocare vista l’indisponibilità di Ajeti – ex, convocato in nazionale albanese – e la mezza indisponibilità di Bassoli (il vice-capitano aveva 30’ sulle gambe).

All’inizio della ripresa il Pordenone, pur in dieci, sembrava aver trovato le contromisure, pur agevolato da un Padova sembrato in calo: ha ripristinato la parità numerica in mezzo al campo, passando al 4-4-1, praticamente specchiandosi ai veneti usciti dallo spogliatoio con un nuovo vestito, il 4-2-3-1. Sembrava risalire la china, ma al 10’ è arrivato il gol di Vasic da azione di calcio d’angolo, bravo a mettere in porta in mezza rovesciata.

La rete subìta ha nuovamente acceso i boys di Di Carlo, che con temperamento sono andati alla ricerca del pari anche forti dell’ingresso di due attaccanti, Dubickas e Piscopo. Prima Burrai ha scaldato Donnarumma su punizione, l’attaccante lituano si è poi divorato da solo il gol dell’1-1, infine è arrivata l’occasionissima di Pinato.

Il fratello di Gigio ha fatto il miracolo, andando poi a caricare i magnifici 700 tifosi padovani giunti al Teghil. La battaglia l’ha vinta il Padova, il Pordenone ha perso il primo big match. Ma il campionato è solo alle battute iniziali: la strada è lunga.