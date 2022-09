Old Wild West, sotto col campionato dopo il bagno d’umiltà in Supercoppa

La Supercoppa 2022 va in archivio, lasciando le prime indicazioni e diversi dubbi, ora per l’Apu Old Wild West c’è da pensare al campionato. Domenica i bianconeri sono di scena a Ferrara, inizia il lungo percorso con la promozione in serie A nel mirino.

Facciamo il punto della situazione, rileggendo le indicazioni delle Final Four di Forlì e facendo uno zoom sull’avvio di campionato che attende Antonutti e compagni solo tra sei giorni con la prima trasferta.

ECHI DI SUPERCOPPA

La finalissima di sabato fra la Vanoli Cremona e una San Severo mai doma ha confermato che il campionato di A2 alle porte sarà molto difficile, più di quello della scorsa stagione. La promozione fa gola ad almeno 5-6 squadre, altrettante sono attrezzate per il ruolo di outsider e dare fastidio. Siamo d’accordo con Boniciolli quando definisce salutare la sconfitta dell’Apu contro i pugliesi: un buon bagno d’umiltà a questo punto della stagione può servire.

Soprattutto a giocatori che devono mettere a fuoco che tipo di basket si giochi in A2: «ci sono alcuni uomini che questo campionato non l’hanno mai giocato e a loro spese stasera si sono accorti che nessuno guarda al tuo curriculum» ha sottolineato il tecnico bianconero dopo la semifinale di venerdì.

Chiaro il riferimento a Gaspardo e Mian (quest’ultimo in A2 ha fatto solo 8 partite di play-con con l’Apu nel 2021), scesi nella seconda lega nazionale per fare la differenza ma piuttosto opachi al cospetto della banda giallonera capitanata da Fabi.

VERSO IL CAMPIONATO

Ironia della sorte, le prime due giornate del girone Rosso oppongono l’Apu a squadre già affrontate in Supercoppa. Dopo il debutto di Ferrara, infatti, c’è la “rivincita” contro San Severo al Carnera. Sarà tutta un’altra storia, anche perché Udine calerà l’asso Briscoe sul tavolo. Le aspettative nei confronti dell’esterno del New Jersey (ieri in gita a Milano, con tanto di shopping nelle vie del centro) sono elevate.

C’è attesa, inoltre, per le modifiche tattiche imposte dall’innesto del secondo Usa e per le scelte legate al turnover. La settimana che porta alla prima di campionato è introdotta da un paio di giorni di relax. Ieri giornata di riposo per tutti, oggi allenamenti individuali solo per alcuni giocatori. Si riprende in gruppo domani con una seduta al mattino e una al pomeriggio.

SPOSTAMENTI

A proposito di campionato, sono ufficiali due modifiche al calendario dell’Apu Old Wild West. La sfida con San Severo della seconda giornata è anticipata alle 20 di sabato 8 ottobre per la concomitanza con Udinese-Atalanta, quella contro Cento del quarto turno è posticipata alle 19 del 23 ottobre per non sovrapporsi a Udinese-Torino.