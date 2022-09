Tra il Pordenone e Lignano non c’è feeling

Domenico Di Carlo l’ha sottolineato convinto, poco dopo il 90’: «Il Pordenone non esce ridimensionato da questa gara». Il tecnico dei neroverdi ha i suoi motivi per dirlo, sino alla fine i suoi sono rimasti in partita con un buon Padova, che ha vinto con merito pur essendo salvato all’ultimo istante da un intervento di Antonio Donnarumma. Per decollare definitivamente, tuttavia, i ramarri devono sfatare il tabù legato al Teghil, dove non riescono a ingranare.

Per loro due incontri sinora giocati in casa, un solo punto conquistato. Rendimento contrario in trasferta, dove sono arrivati nove punti su nove. La squadra friulana, per sua fortuna, domenica prossima giocano a Meda, ospite del Renate dell’ex Udinese Andrea Dossena. Ma il 5 ottobre per la coppa Italia e il 9 per il campionato si torna a Lignano. E il gruppo è chiamato a una svolta.

LE CIFRE

Il Pordenone, col Padova, ha perso la vetta della classifica del girone A di Serie C e ha incassato la prima sconfitta stagionale. Nulla di grave, il campionato è lungo e conta essere davanti a tutti ad aprile, non ora. Tuttavia, per assicurarsi la poltrona di leader, la formazione di Di Carlo deve migliorare il ruolino di marcia casalingo, problema che accompagna il club da due stagioni.

I neroverdi, in 40 gare di campionato disputate a Lignano, hanno incamerato soltanto sette vittorie. Cinque di queste sono state ottenute nel 2020-2021, nel primo torneo giocato al Teghil e per giunta a porte chiuse.

E già allora, per tutto il girone d’andata, i ramarri faticarono sul proprio terreno, avendo conquistato la prima affermazione soltanto il 30 dicembre (con la Reggiana). Nell’annata 2021-2022, invece, sono arrivati solo due successi lungo il litorale. Col ritorno in C si sperava in una svolta, ma sinora si sono registrati il pareggio subìto all’ultimo istante dalla Juventus Next Gen – pur viziato da un errore arbitrale – e la sconfitta coi biancoscudati. Va detto che, in entrambe le occasioni, il Pordenone non ha disputato una pessima gara, anzi.

Ma comunque non è riuscita a conquistare il risultato pieno. Come si spiega questo scarso feeling, dunque? Difficile capirlo, da un lato. Si può dire che la soluzione Teghil non abbia mai scaldato i tifosi, tanto che i due gruppi ultras – Supporters e Bandoleros –, in attesa del ritorno in provincia di Pordenone, hanno disertato le gare casalinghe. Potrebbe essere che questo malumore venga sentito dalla squadra. C’è da sottolineare però che in casa, sinora, la formazione di Di Carlo ha incontrato rivali sulla carta più forti rispetto a quelle affrontate in trasferta.

IL FUTURO

Certo è che il rapporto tra ramarri e Lignano non decolla. L’occasione per sfatare il tabù si presenterà con l’Imolese in Coppa Italia (5 ottobre) e con l’Arzignano in campionato (9 ottobre). Due vittorie darebbero tanto sotto il profilo morale, regalerebbero fiducia in vista di un intero autunno – e non è da escludere pure tutto l’inverno – da passare in riva all’Adriatico.

Il rientro nella Destra Tagliamento e al Tognon di Fontanafredda è atteso da tutti: il popolo neroverde vuole sostenere i propri calciatori a un passo da casa. Bisogna però stringere i denti, aspettare e cercare il più possibile di sostenere un gruppo che, sotto il profilo delle prestazioni, dell’impegno e anche dei risultati, non sta assolutamente deludendo.