Apu, si chiama Esposito la soluzione ai problemi

UDINE. Nell’Apu Old Wild West in cerca di un’identità c’è un giocatore che può risolvere qualche problema a coach Boniciolli. Stiamo parlando di Ethan Esposito, arrivato in punta di piedi nell’estate 2021 e capace di imporsi grazie alla propria continuità di rendimento, tanto da guadagnarsi la maglia Azzurra della Nazionale sperimentale Under 23.

L’ASCESA

Nella stagione 2021/22, in un’Apu leggerina nel settore ali, il “Paisà” ha subito conquistato un buon minutaggio. In 46 partite ufficiali disputate fra Supercoppa, Regular Season, Fase a orologio, Coppa Italia e Play-off, soltanto in tre occasioni è sceso sotto i 10 minuti di utilizzo. La svolta è arrivata nel girone di ritorno del girone Verde di A2, quando il suo minutaggio è quasi raddoppiato: da 11 a 20 minuti di media. Giocatore concreto, in grado di abbinare solidità a una certa duttilità tattica, ha convinto sia da “4” che all’occorrenza da “5”, ruolo in cui ha coperto diverse falle apertesi per gli irrisolti problemi di falli di Brandon Walters.

PUNTO FERMO

La società ha grande fiducia in Esposito e lo ha dimostrato da subito, blindandolo a Udine con un contratto fino al 2024. Il suo rendimento ha premiato la scelta della dirigenza bianconera, e nel giugno scorso, nonostante la bruciante sconfitta in finale play-off con Verona, il giocatore italo-americano ha avuto di che sorridere. La chiamata di Ramondino nell’Italia Under 23 e la nuova stagione bianconera all’orizzonte (è stato uno dei cinque confermati degli undici senior) lo hanno fatto diventare un punto fermo dell’Apu 2022/23.

NUOVA DIMENSIONE

L’Old Wild West nata in estate deve ancora trovare la sua veste tattica, a causa dell’inserimento in corsa di Briscoe. Boniciolli in Supercoppa ha fatto molti esperimenti, provando spesso Gaspardo da “3”.

In un quintetto con tre lunghi Esposito ha sicuramente più spazio, per le sue doti difensive e la sua duttilità. Finora, però, alcuni acciacchi lo hanno un po’ frenato. Esposito deve trovare la piena condizione fisica (in fondo siamo solo a settembre) per tornare a essere un jolly importante per Boniciolli, in una squadra che sta incontrando delle difficoltà a rimbalzo. Si chiama Ethan Esposito, può essere la chiave tattica di una squadra che vuol tornare a volare.