Calendario complicato, l’Udinese deve evitare le trappole

UDINE. Sulle ali dell’entusiasmo, facendo attenzione a non cadere. Cadere in una delle trappole del campionato. L’Udinese vola trascinata dai complimenti che piovono da ogni dove, alimentati dalla posizione in classifica dei bianconeri che, dopo sette turni, hanno raccolto 16 punti, uno in meno delle due capolista Atalanta e Napoli e ora guardano alla ripresa, fissata appena per il prossimo lunedì, quando disputeranno l’ultimo posticipo della giornata, contro il Verona.

Pressione

Proprio il fatto di giocare dopo tutte le altre alla ripresa del campionato dopo la sosta, potrebbe essere una complicazione in più, visto che adesso un po’ tutti si aspettano delle prestazioni sulla falsariga di quelle delle prime giornate dall’Udinese che ha una “striscia aperta” di cinque vittorie consecutive.

Insomma Andrea Sottil dovrà essere bravo ad regolare anche la tensione all’interno del gruppo, un gruppo che conoscerà già sabato il risultato di Napoli-Torino, Inter-Roma ed Empoli-Milan, cinque delle prime nove in classifica. Il giorno dopo Lazio-Spezia, Atalanta-Fiorentina e Juventus-Bologna per completare il quadro della parte sinistra della graduatoria, là dove l’Udinese ambisce stare.

L’altra faccia della medaglia? Pure il Verona avrà della pressione addosso, è in una posizione delicata, il tecnico Gabriele Cioffi è già stato messo in discussione e deve fare punti per togliersi dagli impacci.

Difesa

Sette gol subiti, tre nelle ultime sei giornate. Sottil ha lavorato molto sulla tenuta della sua retroguardia e sa che quella è una base sulla quale si possono costruire i successi, sfruttando il talento e l’impatto fisico di cui è dotata l’Udinese. Ma la rosa è piuttosto avara di soluzioni nell’immediato, complice l’infortunio al ginocchio di Masina (out per almeno sei mesi), la scarsa duttilità di Nuytinck (mancino e poco rapido negli spostamenti nel breve) e la giovane età degli elementi di contorno, più che altro degli apprendisti acquistati in prospettiva. Perciò occhio alle squalifiche dei titolari.

Calendario

Perché il cammino dei bianconeri sarà tutt’altro che semplice, soprattutto nelle prossime quattro giornate. Dopo la trasferta di Verona, infatti, il menù prevede per Sottil l’Atalanta e il Torino in casa con in mezzo la puntatina all’Olimpico, in casa della Lazio. Poi ci saranno delle avversarie ora nella parte destra della classifica, Cremonese, Lecce e Spezia prima della gran chiusura a Napoli per lasciar posto per un mese e mezzo ai Mondiali. E lì, se l’Udinese resterà in quota, potrebbero riprendere quota le voci di mercato, come quelle su Becao corteggiate da diversi club della Premier League. Ma è un rischio che si può correre volentieri...