Il Pordenone ritrova Ajeti e Bassoli prima del tour de force: in una settimana le sfide con Renate, Imolese in Coppa e Arzignano

PORDENONE. Non deve essere un alibi, ma sicuramente si tratta di un aspetto di cui tenere conto. In vista della sfida col Renate, in programma domenica a Meda, il Pordenone auspica di poter nuovamente contare su alcuni giocatori importanti, assenti o a mezzo servizio nella sfida persa col Padova.

C’è bisogno di tutti, perché la sfida ai brianzoli segnerà l’inizio di una settimana con tre impegni: mercoledì 5 ottobre arriva a Lignano l’Imolese per il primo turno di coppa Italia, domenica 9 sempre al Teghil si vedrà l’Arzignano per la settima giornata di campionato.

Mister Di Carlo, innanzitutto, conta di riavere Ajeti (29 anni compiuti due giorni fa), che stasera giocherà con l’Albania l’ultima partita di Nations League (con l’Islanda). Il difensore sarà a piena disposizione a partire da giovedì. Un recupero importante, il centrale è uno dei leader tecnici del gruppo. Stesso discorso per il compagno di reparto Bassoli, che già avrebbe potuto disputare col Padova la mezzora finale. Lo stiramento accusato con la Juventus Next Gen sta per essere del tutto smaltito. È vero che Pirrello sta dando garanzie, ma dato che a Meda risulterà assente Negro, squalificato, oltre al giovane Maset (classe 2004) c’è bisogno di un altro centrale.

Nel reparto offensivo, invece, il tecnico potrà disporre di un Magnaghi nuovamente al top tra un paio di giorni, dopo che il centravanti avrà smaltito alcuni acciacchi. Discorso a parte merita Palombi, che sabato scorso è andato nuovamente in tribuna. Fisicamente non sta ancora bene e la sua assenza sta diventando un problema. Nei progetti iniziali era destinato a ricoprire il ruolo di attaccante titolare, forte delle sue qualità e di un’esperienza di sei stagioni di fila in serie B. Se si tiene conto che pure Dubickas non è ancora al cento per cento, si fa presto a capire che là davanti a cantare e portare la croce c’è soprattutto il solo Candellone, al quale non si può dire nulla sotto il profilo dell’impegno.

Mimmo Di Carlo ha bisogno di qualcosa in più, però: deve contare sia sul lituano sia su Palombi, giocatore quest’ultimo che in Lega Pro può fare la differenza. In settimana si lavorerà per recuperare tutti. Di fronte una settimana impegnativa e bisogna subito rialzarsi dopo lo stop col Padova.