Mattia e Luca, Prata ha i suoi eroi sotto rete

PRATA. La Tinet Prata si gode la vittoria agli europei Under 20 di volley maschile di due suoi grandi e attesi protagonisti, Mattia Boninfante e Luca Porro. Nella finale di domenica sera a Montesilvano, l’Italia ha battuto per 3-2 la Polonia. Un successo che segue di due settimane la vittoria ai Mondiali dell'Italia senior di Fefè De Giorgi, sempre sulla Polonia. Mattia Boninfante, palleggiatore, è anche capitano dell'under 20, mentre Porro è stato eletto migliore attaccante di banda di tutto il torneo. Entrambi sono al settimo cielo. Riposeranno per 4-5 giorni, poi si aggregheranno in palestra al resto della squadra, per affrontare la preparazione in vista dell’imminente campionato di serie A2, che scatterà l’8 ottobre con la prima sfida di campionato, Prata – Porto Viro. Entrambi poi sono reduci da una stagione fantastica: hanno vinto la coppa Italia di A3, il campionato e hanno aggiunto questo oro in azzurro alla loro personale bacheca.

«Abbiamo vinto contro un osso molto duro, la Polonia è stata una grande avversari ain finale – ha commentato Mattia Boninfante – hanno un gioco simile al nostro, non sono molto prestanti, ma sono molto in gamba dal punto di vista tecnico. Hanno difeso molto bene, anche in copertura. La sconfitta con la Francia ci è servita. Abbiamo corretto gli errori in corsa in finale. Abbiamo giocato il quinto set con il fuoco dentro». Luca Porro ha messo a segno in finale 6 ace. «Non ho mai avuto paura di non farcela – ha aggiunto – rispetto alla prima fase quando abbiamo battuto i polacchi per 3-0, loro sono parsi trasformati. Hanno impostato una gara diversa, con alcuni cambiamenti tattici. Sono felice sia dell'oro che del premio di migliore attaccante». I due talenti hanno ricevuto le congratulazioni, via social, dalla sindaca di Prata, la sportivissima Katia Cescon. Tempo pochi giorni e poi i due campioni d'Europa torneranno a Prata. La Tinet ha bisogno di loro.