Ciclismo

Jonathan Milan rompe il ghiaccio, in Croazia arriva la prima vittoria da professionista

Osjek-Ludberg, prima tappa del Giro di Croazia. Ventisette settembre 2022, una data che non scorderà mai Jonathan Milan, che ha vinto con la media oraria di 43.500 dopo 235 km corsi sotto la pioggia la prima tappa del Giro di Croazia, breve gara a tappe che si concluderà domenica e che vede ai nastri di partenza anche il vincitore del Tour de France Vingegard ed altri big come Geraint Thomas, arrivato a oltre un minuto dai big. E’ la prima vittoria della carriera su strada da professionista per il corridore della Bahrain Victorious.

02:03