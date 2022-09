Briscoe accelera: il nuovo americano dell’Apu è pronto all’esordio

UDINE. Briscoe, scatta il countdown. A quattro giorni dall’inizio del campionato, il nuovo americano dell’Apu Old Wild West scalda i motori per il suo debutto in bianconero. Dopo aver assistito a tre partite di Supercoppa da bordo campo, l’esterno del New Jersey “prenota” un posto a referto contro Ferrara: è un momento molto importante per Udine, che conta su Briscoe per fare il definitivo salto di qualità.

COMPETIZIONE

L’ex Orlando Magic è arrivato in Friuli da dieci giorni e si sta inserendo molto bene all’interno del gruppo. La voglia che ci mette in allenamento (ieri doppia seduta, pesi e tiro) soddisfa pienamente lo staff tecnico: anche se rispetto ai compagni è più indietro nella preparazione, domenica sarà fra i dieci senior.

Questo significa che Boniciolli dovrà mandare in tribuna qualcun altro degli undici, compito decisamente più complicato rispetto all’anno scorso sia per una questione di “peso” di certi nomi, sia per questioni tattiche: ogni giocatore ha caratteristiche uniche che in qualche modo lo rendono indispensabile.

È la classica medaglia a due facce. Il lato positivo è che questo turnover obbligato mette tutti sulla corda e aumenta la competizione interna. Tradotto: in allenamento c’è maggior intensità, nessuno ha il posto veramente assicurato. Non tutti i mali vengono per nuocere.

CURIOSITA’

Isaiah Briscoe è piuttosto eccentrico sui social network, ma è un ragazzo tranquillo e non crea alcun problema. È sempre allegro, disposto al dialogo con i compagni.

Keshun Sherrill, per ovvie ragioni, è il suo principale punto di riferimento, così come l’italo-americano Ethan Esposito, un po’ traduttore e un po’ cicerone. Domenica scorsa, nel giorno libero post Supercoppa, i tre si sono concessi una gita in centro a Milano, alla ricerca di capi firmati.

Per quanto riguarda la vita udinese, Briscoe si è sistemato nell’appartamento utilizzato in precedenza da Marco Giuri, a breve distanza dal palasport Carnera. Tutto ok con il cibo, “Zaay” (questo il suo soprannome) sa destreggiarsi piuttosto bene fra i fornelli. Manca l’ultimo passo, il più importante: fare la differenza in campo