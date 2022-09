Milan ha rotto il ghiaccio: la prima vittoria tra i “pro” celebrata davanti a papà

BUJA. Cosa volete, questo ragazzone di Buja, carico di talento, ha scelto nella sua carriera di ciclista di non essere mai banale. Dopo un’Olimpide con finale da record del mondo col quartetto, un Mondiale su pista e tanto altro ha vinto la sua prima gara su strada da professionista a nemmeno 22 anni davanti a papà Flavio e nonno Eligio, che ha scoperto essere lì solo dopo aver tagliato il traguardo sotto la pioggia.

È accaduto martedì 27 settembre, a Ludbreg, in Croazia, alla fine della prima tappa della breve corsa a tappe che vede ai nastri di partenza fior di velocisti (Elia Viviani e Sacha Modolo tra gli altri), ma anche campioni come due re del Tour presente e passato come Jonas Vingegaard e Geraint Thomas. Il finale? Ce lo racconta lui.

L'emozione di Jonathan Milani: "Grazie alla squadra, lavoro perfetto"

Ebbro di gioia, mentre nel pomeriggio di martedì 27 settembre, dopo 235 km corsi a oltre 40 di media con due salitelle toste nel finale e sotto la pioggia nell’ultimo tratto di gara a completare il tutto, tornava in hotel. «Sono ancora incredulo, devo ringraziare la mia squadra, Bahrain Victorious per il grande supporto. Volevamo tenere cucita la corsa per provare a vincere la tappa nel finale. Tutti mi hanno supportato, Damiano Caruso e gli altri. Poi nel finale Matej Mohoric ha provato l’azione solitaria sfruttando la discesa».

È un drago il vincitore dell’ultima Sanremo quando la strada scende, lo ricordate giù dal Poggio in marzo? Milan, dietro, l’ha coperto alla perfezione fino a meno di mezzo chilometro dal traguardo. «Matej era da alcuni km all’attacco, io controllavo. Ma ho avuto paura che qualche velocista partisse e mi anticipasse allora ho rotto gli indugi. Sono ancora incredulo. Sognavo questo giorno da bambino. Ho realizzato un sogno».

La progressione del campione olimpico e mondiale nel quartetto dell’inseguimento e del vicecampione mondiale della specialità è stata imperiosa. Una progressione che ha levato tutti di ruota trasformandosi in una volata potente continuata ben oltre il traguardo. Dietro Sacha Modolo (Bardiani) e Mirco Mastri (Eolo). Nel gruppo del migliori anche Jonaas Vingegaard (Jumbo), il vincitore del Tour ieri tornato alle gare dopo la sbornia di luglio ai campi Elisi, non Geraint Thomas arrivato a oltre un minuto. «Ero incredulo, ho continuato a spingere ben oltre il traguardo», ci ha detto Jonathan. Sotto la pioggia, inzuppato d’acqua. E di gioia.

Davor Pavlovic

Poi la sorpresa. Al di là delle transenne ha visto sotto un ombrello papà Flavio, ottimo dilettante negli anni Novanta e nonno Eligio, semplicemente le due persone per cui ha iniziato a sognare da bimbo una giornata come questa.

Mamma Elena, intanto, con gli altri nonni faceva festa a Buja e con lei il Team Friuli, la squadra under 23 ora non a caso diventata squadra di sviluppo della Bahrain Victorious, team con forte matrice balcanica, per cui la corsa croata ha una grande importanza.

«Li ho visti lì e mi ha preso un’emozione grandiosa», ha detto Jonny sull’incontro con papà e nonno. E papà Flavio? «Volevamo fargli una sorpresa, ci siamo riusciti – ha detto – Sapevamo che era in grande forma, andava forte su strada e anche su pista in questo periodo». Jonathan fra tre settimane nell’hinterland di Parigi, nel velodromo dei Giochi 2024 punta forte sul Mondiale. «Intanto mi sono fatto il regalo di compleanno, sabato saranno 22 anni», chiude il nuovo leader del Giro di Croazia. Fermi tutti: oggi a Zara può esserci un’altra volata...