Ciclismo

L'emozione di Jonathan Milani: "Grazie alla squadra, lavoro perfetto"

Il 21enne di Buja ha dominato la volata della prima tappa del Giro di Croazia, sul traguardo di a Ludbreg: per l'oro olimpico nell'inseguimento a squadre è la prima vittoria in carriera tra i professionisti. "Siamo rimasti coperti, tatticamente perfetti. Io avevo il compito di tentare la volata nel caso fossimo arrivati in un gruppetto: è andata bene. Devo ringraziare prima di tutto la squadra, abbiamo corso in maniera quasi perfetta. Ancora non ci credo, una grandissima emozione"

02:03