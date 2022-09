La sfortuna non ferma Milan: il bujese è secondo di tappa e resta leader al Giro di Croazia

CRIKVENICA. Secondo in volata dietro al francese Axel Laurance (B6&B) nella quarta tappa del Giro di Croazia a Crikvenica, corsa soprattutto negli ultimi chilometri sotto un diluvio, con l’asfalto diventato una saponetta.

Secondo e sfortunato, ma felice: Jonathan Milan, alla vigilia della tappa di sabato 1 ottobre ad Albona, quella più dura con sei salite, resta il leader del Giro di Croazia.

Anzi, dopo un finale convulso, corso dal gruppo sotto la pioggia, incrementa il suo vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo): ora i secondi di vantaggio sono 10, alla partenza erano soltanto uno. E, in chiave vittoria finale, la sua Bahrain può anche contare su Mohoric a 14”.

Nella tappa di venerdì 30 settembre Milan ha corso sempre in testa al gruppo, ben pilotato dalla sua Bahrain, in particolare da Matej Mohoric, il vincitore della Sanremo 2022 che l’ha letteralmente pilotato nel circuito finale pieno di trappole. Prima, a 8 km dalla fine il campione di Buja, che proprio sabato 1 ottobre compirà 22 anni, era riuscito a restare nelle prime posizioni anche sullo strappo violento di un km. Era chiaramente il favorito allo sprint il friulano, ma nell’ultima delle due curve a novanta gradi prima del rettilineo finale il corridore che lo precedeva, Luca Colnaghi (Bardiani) è finito a terra costringendolo a un numero da funambolo per restare in piedi. Nel violento scarto Jonathan è stato però costretto a togliere un piede dal pedale, un rallentamento fatale che lo ha costretto a una rimonta impossibile.

Alla fine ha vinto il francese, al campione olimpico con il quartetto dell’inseguimento è sfuggito il tris in terra croata, ma ora correrà con la maglia di leader anche nel giorno del suo compleanno. Un bel regalo.

Mal che vada poi, per provare ad incrementare il bottino, da Abbazia ad Albona il terreno non è proprio adatto alle sue caratteristiche e favorisce i passisti-scalatori, ci sarà sempre la sicura volata a Zagabria di domenica.