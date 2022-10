Old Wild West, Nobile svela un segreto: «Tra noi si parla in friulano»

Crisi del settimo anno? Non per Vittorio Nobile, che prosegue felicemente il suo matrimonio con l’Apu Old Wild West. “Vito” da Basiliano ne ha viste tante in bianconero: dal Benedetti al Carnera passando per Cividale, dalla cavalcata trionfale in B alla serie A sfiorata due volte. È arrivato che era un ragazzo promettente, ora è uomo maturo e vice capitano, la sua voce nello spogliatoio è di quelle che entrano in profondità.

Nobile, com’è questo settimo anno di Apu?

«Sono partito bene, mi sento molto coinvolto in campo e fuori. Il gruppo è un aspetto fondamentale e io mi sento una pedina importante. Conosco alla perfezione tutto l’ambiente, so come si lavora qua e ne vado fiero».

Domani inizia il campionato e l’Apu va a Ferrara: come giudica la nuova squadra?

«È molto diversa dall’anno scorso. C’è una solida ossatura del gruppo precedente, ma il modo di giocare è cambiato. Per questo dico che ci vorrà tempo: allenarsi, giocare, anche sbagliare per poi limare le imperfezioni. Trovo inutile dire se siamo più o meno forti, mi aspetto una prima fase meno brillante per arrivare al meglio in fondo. Ho molta fiducia».

La “vecchia guardia” ha superato lo shock di Verona?

«Le scorie sono rimaste per tre quarti di pre-campionato, poi giocando si torna a riassaporare il piacere di stare in campo e tutto svanisce».

Com’è stato il primo impatto di Briscoe?

«L’impressione è che sia davvero molto forte. In allenamento, nell’uno contro uno, è durissima stargli dietro. Vediamo come sarà l’adattamento al basket italiano, ma di talento ne ha tanto ed è anche un bravo ragazzo».

Dei nuovi chi può sorprendere la tifoseria?

«Per me Palumbo è uno che può stupire. È ovvio che da Mian, Gaspardo e i due Usa ci si aspettano triple e “ventelli”, Mattia ha altre caratteristiche e sarà un giocatore chiave».

In spogliatoio si parla friulano quest’anno?

«Sì, molto più dell’anno scorso. Ci capiamo in quattro o cinque (ride, ndr). Spiegarlo agli altri? No covente!».

Ci ha abituato a cambi di look. Quest’anno come la vedremo?

«Capelli lunghi, legati. La fidanzata non c’entra, a me piace così».