Buon compleanno Jonathan Milan: il campione di Buja compie 22 anni e corre ad Albona

Oggi passerà il giorno del suo ventiduesimo compleanno a lottare come un leone con addosso la maglia di leader a difendersi dagli attacchi di gente come Vingegaard, il re dell’ultimo Tour. Su e giù per 160 km da Abbazia ad Albona, tappa con sei gran premi della montagna, non proprio il suo pane, sperando almeno nel sole.

Ma Jonathan Milan non dimenticherà mai questi giorni a battagliare al Giro di Croazia. Dopo i due successi d’apertura in volata e la gagliarda difesa della maglia di leader ai piedi della statua della Madonna di Loreto sopra Sebenico, giovedì, ieri solo la sfortuna a Crikvenica, sede di arrivo della quarta tappa davanti all’isola di Krk, o Veglia che dir si voglia, ha privato il campioncino friulano della terza vittoria.

Alla fine la tappa l’ha vinta in volata il francese Axel Laurance (B6&B), Milan è piombato sulla linea d’arrivo poco dietro autore di una rabbiosa rimonta cui era stato costretto dopo la scivolata, nell’ultima delle due pericolose curve a gomito dentro l’ultimo chilometro, di Luca Colnaghi (Bardiani), il corridore che lo precedeva in secondo posizione nel gruppo pilotato con grande maestria da Matej Mohoric, per l’occasione gregario di Milan. Il corridore davanti a terra, il friulano che lo evita con un violento scarto della bici a causa del quale la catena della bici gli cade. Un secondo per rilanciare, troppo per poter anche riuscire a rimontare sul francese visto che il traguardo ormai era a un passo e pure preceduto da una leggera curva.

Peccato davvero, perché l’oggi 22enne campione olimpico dell’inseguimento e la sua Bahrain Victorious avevano apparecchiato a dovere il finale. Occhi aperti durante la tappa di oltre 200 km e soprattutto nel finale quando Milan si è ben difeso nel breve ma impegnativo strappo a 8 km dalla conclusione.

La pioggia ha complicato tutto, il leader della corsa si è ben destreggiato sul filo dei 60 all’ora tra le curve ma nulla ha potuto contro la sfortuna. Alla partenza aveva solo 1” di vantaggio su Jonas Vingegaard (Jumbo), re del Tour, grazie al piazzamento e all’abbuono ora ne ha 10”, con il compagno di squadra Mohoric che segue a 14”.

Tenere la maglia di leader oggi? Durissima, questione di percorso e caratteristiche. La tappa propone asperità più da Liegi Bastogne Liegi che da Fiandre.

«Ma io non mollo ci mancherebbe – ci spiega il corridore un paio d’ore dal finale da brividi mentre è ai massaggi – Ancora grazie alla squadra, nel finale sono stato rallentato dalla scivolata del corridore davanti a me, con la catena caduta non ho potuto fare nulla». La maglia di leader? «Sarà dura tenerla, ci proverò con tutte le mie forze...Altrimenti aiuterò i miei compagni, Mohoric e Buitrago a vincere». Intanto buon compleanno campione.