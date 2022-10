Cividale, l’esordio in campionato: la Gesteco sfida Chieti, tutte le info per vedere la partita

Cinquanta a.C., Giulio Cesare fonda Cividale. Ottobre 2022: Davide Micalich la fa esordire in A2. È storico, dunque, l’appuntamento che attende la Gesteco stasera, il club gialloblu chiamato a un esordio senza precedenti nella cronistoria sportiva del comune ducale. Il più piccolo nel panorama dell’intero torneo cadetto. Dopo Goti, Longobardi e Franchi, eccoli allora, Chiera e compagni, pronti a occupare il parquet di via Perusini. Qui, stando ai reperti, l’A2 c’è già stata con l’Apu, stagione 2016/17. Altri tempi, realtà diversa: oggi, infatti, è autoctono il marchio apposto sulla seconda competizione cestistica nazionale. È delle aquile il grido che esonderà, dalle 20, dal palazzetto di via Perusini.



LE SENSAZIONI

È in fermento, allora, il presidente Davide Micalich. Con lui, tutto il club gialloblu: «C’è molta emozione, c’è una voglia matta di giocare, di vincere. Ma prima di sapere come andrà la partita, vorrei abbracciare quanti ci sono stati fin qui vicini». Istituzioni in primis: «L’amministrazione comunale, il sindaco e tutta la sua squadra. Stanno facendo tanto per dare a Cividale una grande opportunità. Poi vorrei abbracciare gli sponsor, che ad oggi sono quasi 150». Senza scordare i tifosi: «Siamo arrivati a quota 930 abbonamenti, un numero straordinario per una realtà piccola come la nostra. L’ultimo abbraccio, poi, lo riservo a staff e giocatori: per me sono i migliori del mondo». Ad accogliere il gesto d’affetto Eugenio Rota: «Siamo tutti davvero carichi. Non vediamo l'ora di confrontarci con la nuova realtà. Abbiamo fatto di tutto per farci trovare pronti e il nostro obiettivo è migliorarci partita dopo partita».



L’AVVERSARIO

A cominciare da quella con Chieti, squadra rivale in chiave salvezza. Tra le file del team teatino, la stella è l’americano Darryl Joshua Jackson, guardia esperta, alla sua decima casacca in Italia. Fari inoltre puntati sul classe ’88 Andrea Ancellotti, un passato a Treviso sotto la guida di coach Pillastrini. In cabina di regia, il ventiduenne Saverio Bartoli, giovane fra altri giovani in un roster che mescola esperienza e voglia di emergere. Poi c’è pure Denis, il terzo figlio di Alibegovic.



INFO UTILI

Tutti arruolabili i ragazzi di Pillastrini, ad eccezione del solo Enrico Micalich, sulla via del rientro dopo lo strappo muscolare d’inizio pre-season. Porte aperte dalle 19, stasera, al Pala Gesteco. Biglietti acquistabili al botteghino dell’impianto ducale o su Vivaticket. Diretta tv su Lnp pass; la differita del match verrà trasmessa su Telefriuli.