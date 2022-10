Esordio con vittoria thrilling, la Gesteco Cividale piega Chieti

CIVIDALE. Si preannunciava battaglia al PalaGesteco. È così è stato, fino alla fine. Sino alla sfera strappata da Rota, cuore ducale, a 5’’ dal termine, e consegnata alla storia insieme alla vittoria che sabato 1 ottobre le Eagles hanno ottenuto su Chieti.

Successo voluto, meritato, quell’81-78 finale già inciso nella giovane epopea del club gialloblu.

A scriverne i primi capitoli, a inizio serata, lo stesso Rota, primo del match a trovare il fondo della retina: facili facili i suoi due punti, in fotocopia quelli firmati Dell’Agnello per il 4-2 Ueb. L’ex Bergamo mette subito in mostra il suo repertorio: sportellate, inserimenti et voilà, Gesteco sul 10-6.

Si sblocca anche Pepper e coach Rajola è costretto al time-out. Dalla panchina, gli ospiti estraggono sei punti dall’arco, non sufficienti però a limitare il volo delle aquile. Che, nuovamente dalla distanza, guadagnano quota con Rota: +7 al 9’ (21-14). Sulla sirena, dunque, Battistini realizza il 25-19, il ferro amico nell’adagiare la palla attorno al cotone. È tuttavia sempre il ferro a rifarsi, con gli interessi, sul team di casa nel secondo parziale: i tentativi da fuori dei Pilla boys, infatti, stentano a garantire fatturato ai ducali, laddove Jackson e Bartoli costruiscono invece il break del primo sorpasso (30-31).

Cividale, costretta a inseguire, si affida a Miani: il friulano ne infila quattro e rimette i suoi in carreggiata (37-35). Nel pitturato, i gialloblu – eccezionalmente bardati di rosso, per l’occasione – viaggiano con un 72% di utile: il dato è eloquente, ma Dell’Agnello non lo conosce. O forse volutamente lo ignora quando, sul finire del primo tempo, centra la bomba del 42-35, i pugni al petto a caricare l’ambiente. In sordina, Pepper porta la Ueb fino al +10 (37-47). Poi qualcosa si inceppa. E Jackson, sul fronte opposto, conduce Chieti alla risalita. Lo Usa è indiavolato, segna, poi segna ancora. Cividale manda a turno uno dei suoi a canestro in risposta, ma al 29’ la situazione è tornata sul pari: 59-59. La sfida, allora, riprende da capo.

Fa ben sperare, in quest’ottica, il gioco da tre griffato Dell’Agnello in apertura di ultimo quarto; Mastellari, tuttavia, fa meglio: tripla con fallo e teatini con la freccia +2 (64-66). Niente paura: a salire in cattedra è ancora lui, Dell’Agnello. Il 77 ci rimette lo zampino prima impattando sul 68-68, poi contribuendo al recupero palla che rilancia le ambizioni gialloblu.

I ducali, così, stringono le maglie in difesa e con Chiera vanno sul 75-70. Ma lo strappo è un fuoco di paglia. Chieti infatti ricuce, torna persino a condurre. Sul 75-77, Pepper perde una palla sanguinosa in attacco; Miani ne recupera un’altra in difesa e rimedia. Bartoli in step-back non sbaglia, Chiera si impunta e getta l’azione del +1 alle ortiche. Miani e Pepper, stavolta sì in combinata, riacciuffano un’altra sfera regalandola a Rota. Il play subisce fallo e in lunetta non trema. Quindi, coltello fra i denti, si incolla a Jackson con un solo obiettivo: non fargli vedere nulla. Né palla, né tanto meno i compagni. Che lo cercano, invano. Le aquile planano sulla preda e, in contropiede chiudono la tenzone. Scoppia la festa a palazzo: la Ueb c’è, ne ha già dato una prima dimostrazione.

UEB GESTECO CIVIDALE – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI 81-78

25-19, 42-35, 61-59

UEB GESTECO CIVIDALE Miani 11, Chiera 7, Cassese 7, Rota 14, Mouaha 2, Battistini 6, Pepper 10, Nikolic 4, Dell’Agnello 20. Non entrati: Micalich, Brunetto. Coach: Pillastrini.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI Alibegovic 4, Mastellari 17, Reale, Bartoli 15, Jackson 21, Serpilli 10, Boev 1, Ancellotti 10. Non entrati: Pichierri, Febbo. Coach: Rajola.

Arbitri Bartoli di Trieste, Terranova di Ferrara e Tallon di Bologna.

Note Cividale: 25/42 al tiro da due punti, 7/25 da tre e 10/12 ai liberi. Chieti: 18/31 al tiro da due punti, 9/21 da tre e 15/17 ai liberi. Nessuno uscito per 5 falli.