L’Apu comincia a girare il suo film da Ferrara sognando un lieto fine

Ciak, si gira. Domenica 2 ottobre alle 18 l’Apu Old Wild West apre il suo campionato a Ferrara, decisa a scrivere una nuova pagina di storia dopo quella amarissima di giugno contro Verona.

In attesa di scoprire la sceneggiatura di questa serie A2, in casa bianconera ci scherzano su: alla vigilia sui social targati Apu è comparsa una foto di Boniciolli e Martelossi in versione Blues Brothers, con tanto di citazione “in missione per conto di Dio”. Si sdrammatizza prima che cominci, sperando di poter ridere anche il prossimo giugno con l’atteso lieto fine.

FINALMENTE BRISCOE

L’Old Wild West è partita per Ferrara ieri pomeriggio, stamane seduta di rifinitura senza dubbi di formazione. Come anticipato nei giorni scorsi, Pellegrino sarà fuori dagli undici a referto.

Apu quindi con un solo pivot di ruolo, Cusin, con Esposito pronto a dargli man forte sotto le plance. I riflettori, però, saranno puntati tutti su Isaiah Briscoe, alla prima uscita con la divisa bianconera.

Le aspettative sono elevate, i compagni e lo staff tecnico riferiscono di un giocatore illegale per la categoria, oggi avremo le prime risposte. Sarà interessante anche vedere i quintetti che ruoterà coach Boniciolli, soprattutto per quanto riguarda la casella numero 1: Palumbo è l’unico playmaker classico, Sherrill e Briscoe sono due combo guard.

SPOGLIATOIO APU

Il portavoce del gruppo bianconero alla vigilia è Fabio Mian: «In questa settimana abbiamo lavorato molto bene, a ranghi completi, visto che è arrivato anche Briscoe.

Questo aiuta, perché si tratta di un giocatore importante. Inizia un campionato molto competitivo, dove non si può sottovalutare nessuno, quindi occhio a Ferrara».

L’assistant coach Carlo Finetti introduce così la gara: «Se difendiamo di squadra, con aggressività, riusciamo a esprimerci al meglio, in caso contrario facciamo fatica. Briscoe? È un grande trattatore di palla, un ottimo giocatore in campo aperto, in grado di risolvere da solo situazioni complicate».

COME SEGUIRLA

Tessi Group Ferrara-Old Wild West Udine viene trasmessa in diretta streaming su LnpPass per i possessori di specifico abbonamento, aggiornamenti live sul sito Lnp e sui social network ufficiali Apu.