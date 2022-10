Pari di Beto e Bijol nel recupero, l’Udinese sbanca anche Verona e resta terza

VERONA. Udinese da impazzire. Udinese ancora in alta quota in attesa due scontri da alta classifica – ormai si può dire – prima con la co-capolista Atalanta e poi con l’inseguitrice Lazio. È questo il regalo scartato, nella serata di lunedì 3 ottobre, assieme a quasi mille tifosi friulani arrivati a Verona con il sogno di vedere i bianconeri inanellare la sesta vittoria di fila contro l’ex Cioffi.

La gioia dei giocatori dell'Udinese a fine partita (foto Petrussi)

È stato un successo. È anche un gioco di parole. La mossa di Isaac Success titolare – decisamente a sorpresa –, inizialmente non ha pagato, c’è voluto Beto per sbloccare l’Udinese, un po’ per l’incapacità del nigeriano di andare in profondità, un po’ perché fin dall’inizio il metro arbitrale ha penalizzato soprattutto chi cercava il contatto.

E per fare da sponda come voleva il numero 7 bianconero (per l’occasione di giallo pallido) era davvero un’impresa, visto che l’arbitro Daniele Minelli – una vita da mediana a recuper calcioni in serie B, parafrasando Ligabue – aveva deciso a priori di fare l’Orsato. Pochi fischi, raramente a premiare il giocatore con il pallone.

(ansa)

L’unica volta succede a metà della prima frazione, quando sorvola su un contatto a metà campo che dà avvio all’azione del vantaggio veronese, un gioiello del giovane scozzese Doig che pesca gli unici dieci centimetri utili per superare Silvestri proteso in tuffo, sfiorando tra l’altro il tacco di Pereyra proteso nel tentativo di mettere il corpo a protezione dello specchio. Fino a quel momento si era vista tanta Udinese e pochissimo Verona.

Il filo conduttore della partita sarà questo anche dopo, con la squadra di Cioffi a perdere visibilmente tempo già nella prima frazione a fronte di un’avversaria forse troppo “gigiona”, tanto da preferire un tiki-taka di blaugrana memoria alla concretezza.

(ansa)

D’accordo, Montipò ci mette del suo disinnescando un paio di conclusioni dalla media e lunga distanza, ma le altre volte viene favorito dall’imprecisione degli attaccanti, come Deulofeu, incapace di mettere in rete un colpo di testa da solo davanti al portiere dell’Hellas.

Meglio in fase di rifinitura il numero 10 bianconero o nel cucire la manovra, tanto che l’episodio che avrebbe potuto far girare la partita già nel primo tempo, quando Veloso entra con il piede all’altezza dell’anca del catalano, strusciandogli con i tacchetti la gamba appoggiata a terra.

Minelli estrae il “giallo” il collega Marini collega collegato dalla sala Var di Lissone neppure lo chiama al video. Insomma, il designatore Rocchi prenda nota: i due avrebbero potuto avere le competenze arbitrali di Liza Minelli e Valeria Marini, la decisione sarebbe stata la stessa.

La girata di Beto che vale il provvisorio 1-1 a Verona © Foto Petrussi

Per sbloccare l’Udinese, così, c’è voluta una mossa, una mossa multipla, poco prima dell’ora di gioco, quando Sottil ha deciso di inserire Beto e Samardizic, al posto di Success e Makengo, qualità al posto della forza fisica. Non solo, in campo a quel punto si è rivisto anche Ebosse, al posto di Perez, un cambio che ha avuto il potere di consolidare il movimento “ad elastico” dei centrali, occupati a chiudere le (scarse) ripartenze dei veronesi.

Alla fine i numeri sono stati impietosi: 15 tiri (8 nello specchio) contro 3, 70 per cento di possesso palla. Per trasformarli nell’oro dei tre punti le assistenze di Samardzic che prima pesca in area Deulofeu che a sua volta smazza l’ennesimo assist per Beto e poi disegna una parabola strepitosa, in pieno recupero, per l’ormai “solita” zuccata vincente di Bijol.

Il saluto a fine partita tra i tecnici Cioffi (a sinistra) e Sottil © Foto Petrussi

A quel punto, Sottil aveva inserito anche Arslan per Lovric e, senza timore riverenziale, Nestorovski per il numero 10, decisioni per aumentare la forza d’urto per l’assalto finale, ancora una volta vincente. Come a Sassuolo, come con l’Inter. Come ormai sa fare l’Udinese.

VERONA – UDINESE 1 – 2

VERONA (3-4-1-2) Montipò 6.5; Hien 6, Ceccherini 5.5, Gunter 5.5; Lazovic 6 (28’ st Hrustic 6), Tameze 6.5, Veloso 6, Doig 7 (39’st Djuric sv); Verdi 6 (28’st Depaoli 5.5); Piccoli 5 (17’st Kallon 5.5), Henry 5.5 (39’st Lasagna sv). All. Cioffi.

UDINESE (4-4-2) Silvestri 6; Becao 6, Bijol 7.5, Perez 6 (13’ st Ebosse 6), Udogie 6.5; Pereyra 6, Lovric 6 (22’ st Arslan 6.5), Walace 6.5, Makengo 5.5 (13’ st Samardzic 7.5); Success 5.5 (13’ st Beto 7), Deulofeu 6.5 (36’st Nestorovski sv). All. Sottil.

Arbitro Minelli di Varese 5.

Marcatori Al 23’ Doig; nella ripresa al 25’ Beto, al 48’ Bijol.

Note Ammoniti: Veloso, Perez, Becao, Henry, Depaoli, Pereyra. Angoli: 4-9. Recupero: 1’ e 7’.