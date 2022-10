Udinese a Verona per restare nei quartieri alti della classifica

Hanno vinto tutte lassù. Vasco Rossi canterebbe: “Odio il lunedì”. L’Udinese per l’occasione potrebbe unirsi al coro, visto che lunedì 3 ottobre giocherà allo stadio Bentegodi di Verona sapendo che una vittoria le permetterebbe di restare nella scia delle due capolista, Atalanta e Napoli, ma – se permettete – questo piano di volo è decisamente un terreno inesplorato per una squadra che è stata capace di issarsi al vertice a suon di risultati (cinque successi nelle ultime cinque giornate), ma che ora deve pure dimostrare di reggere la pressione, di rispondere colpo su colpo alle avversarie che stanno nella parte sinistra della classifica e l’hanno per adesso superata, appaiata, avvicinata.

I fattori

Insomma, questa è più di una semplice partita per l’Udinese. È un esame. Di tutto altro significato rispetto a quelli sostenuti negli ultimi anni – per carità – quando nelle ultime giornate l’Udinese si trovava magari sul bordo del precipizio che ti porta in B, con una salvezza ancora da conquistare prima degli ultimissimi minuti della stagione, ma comunque un esame per capire se la partenza sprint sulle ali dell’entusiasmo non è solo un fuoco di paglia, o meglio, un caso, non tanto per le prestazioni sciorinate dai bianconeri dal punto di vista strettamente tecnico-tattico (indubbiamente da applausi per piglio e proposta di gioco), ma per le condizioni favorevoli nelle quali ha saputo raccogliere 16 punti sui 21 disponibili.

Senza pressioni particolari, in special modo dopo aver collezionato 7 punti tra Milan, Salernitana, Monza e Fiorentina. Lì, in quel momento, l’Udinese ha potuto mettere in campo anche la propria leggerezza, oltre che il fisico e il talento, doti che vengono riconosciute da tutti ormai nel mondo della serie A. Ora a queste bisognerà aggiungere la capacità di giocare sotto pressione per fare un salto di qualità.

Le scelte

A livello di formazione Andrea Sottil sembra voler davvero riproporre gli “equilibri” che hanno pagato nell’appuntamento che ha preceduto la sosta di campionato, contro l’Inter, proponendo in particolare quel Lovric che, giocando da mezzala nel centrocampo a cinque è in grado anche di riposizionarsi a seconda dei movimenti di Pereyra, esterno destro che ha “licenza di uccidere”, alla James Bond.

Può cioè giocare spostandosi più in avanti sulla fascia per aggiugersi davvero agli attaccanti, per l’occasione Beto e Deulofeu, al calcio d’inizio. Lovric può coprire le spalle a Pereyra, può spostarsi al centro se l’altro esterno, Udogie, viene rimodulato terzino sinistro di una difesa composta da Becao, Bijol e Nehuen Perez. Sottil lo chiama «3-5-2 sporco».

Sporco come potrebbe essere il gioco questa sera. Può starci: conterà terribilmente il risultato, anche in casa Hellas. —

