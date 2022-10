La Gesteco si gode la prima volta e un Rota in versione Arsenio Lupin

CIVIDALE. La prima vittoria in A2 non si scorda mai. A maggior ragione se arriva a due anni e tre mesi dalla fondazione della società.

Le Eagles di Cividale si godono il momento magico e ora preparano l’assalto alla Grana Padano Arena di Mantova, contro quegli Stings già sconfitti nel girone eliminatorio di Supercoppa.

Palle rubate

L’eroe della prima di campionato è stato il play Eugenio Rota, prima glaciale nel mettere a segno i liberi del sorpasso a 5” dalla sirena, poi svelto a intercettare il passaggio dalla rimessa destinato a Jackson per filare via in contropiede a sigillare lo storico successo. Uno “scippo” alla Mike D’Antoni, detto “Arsenio Lupin”, proprio nel giorno in cui la Gesteco ha indossato una divisa rossa stile Olimpia Milano. Dettaglio importante: 20-5 a favore di Cividale nel computo finale dei punti da palla recuperata. Due di queste sono arrivate nei 30” finali.

Miani ok

Lunedì la Gesteco si è allenata al PalaGesteco agli ordini di coach Pillastrini: unico assente Gabriele Miani, uscito malconcio dalla sfida con Chieti, ma si è trattato solo di uno stop precauzionale e non c’è preoccupazione in vista di Mantova.

Il giocatore di scuola Codroipese è stato fra i migliori sabato sera, chiudendo con 22 di valutazione grazie a 11 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi e il 66% al tiro dal campo. Prova di sostanza per un 2000 lanciato in serie A2 nel 2019 da coach Franco Ciani con la divisa di Montegranaro.

Lnp pass ko

Molti appassionati di basket che sabato sera hanno tentato di vedere Cividale-Chieti in diretta streaming sono rimasti delusi. Su LnpPass, dove si accede grazie allo specifico abbonamento stagionale, a più di qualcuno compariva la “rotellina” del caricamento immagine come nei momenti peggiori delle dirette Dazn.

Non finisce qui: a quanto pare, visti i problemi, è stato pubblicato un link al canale YouTube delle Eagles per assistere in chiaro alla diretta, salvo essere indirizzati a una partita delle giovanili Ueb. Ironia della sorte, con in campo due squadre con gli stessi colori di Cividale-Chieti, traendo in inganno i più distratti.