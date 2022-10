Fantoma, l’esordio del talentino dell’Apu: «Bello, ma ora penso solo a migliorare»

Tommaso Fantoma, 19 anni fra due settimane, è un ragazzo con un gran bel futuro davanti. Domenica a Ferrara è entrato a meno di due minuti dalla fine, debutto in assoluto in A2, e un minuto dopo ha ricevuto un assist da Esposito: tiro da tre coi piedi per terra e primo canestro in carriera nel basket dei grandi. Ci voleva coraggio a tirare, in una giornata in cui i compagni stavano viaggiando col 10% scarso nelle triple. Fantoma, diploma di liceo linguistico nel cassetto e biografia di Kobe Bryant sul comodino, ora è pronto a inseguire nuove sfide.

Che sensazioni ha provato domenica a Ferrara?

«È stato bello entrare, ricevere minuti è importante per un giovane come me. È il segno che sto facendo qualcosa di buono. Quando poi ho ricevuto palla da Esposito mi sono detto “questa la devo tirare”. È entrata, ho provato una grande emozione, ma per poco: dovevo tornare in difesa, che per me è la prima cosa».

I suoi compagni cosa le hanno detto in spogliatoio?

«Erano contenti, forse più di me. Ovviamente mi hanno detto “Ora porta le paste!”, del resto quando il giovane segna una bomba scatta l’occasione per mangiare».

Com’è il rapporto con Boniciolli?

«Molto buono. Viene ad aiutarmi anche se non lo chiedo. S’interessa sempre, ora sto svolgendo un lavoro specifico sul tiro e sto migliorando. Se c’è l’occasione mi mette in campo. I complimenti nelle interviste? Mi fanno piacere, ma sono più i suoi rimbrotti. Che sono quelli che ti fanno crescere».

Il suo prossimo obiettivo?

«Vincere sabato contro San Severo, ma anche dare continuità all’allenamento e a questo canestro simbolico. Voglio anche aiutare la squadra a centrare la promozione».

Che effetto le fa giocare al Carnera?

«È più piccolo di altri impianti, ma c’è più calore ed energia del pubblico. In Supercoppa con Cividale c’era una bella atmosfera da play-off».