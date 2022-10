I grandi numeri dell’Udinese (non solo in classifica)

Udinese, grandi numeri anche a Verona. La classifica è sotto gli occhi di tutti con quei 19 punti che, dopo otto giornate, valgono il posto alle spalle delle due capolista Napoli e Atalanta. È il carburante che ha acceso il motore dell’entusiasmo qui in Friuli, dove i tifosi accarezzano – comprensibilmente, dopo anni di “dieta” – sogni di gloria, scorrendo il calendario delle grandi della serie A, delle favorite nella corsa all’Europa, assieme a quello dei bianconeri. Non costa nulla. Al limite ci si accorgerà, con il tempo, erano soltanto speranze.

Eppure accanto all’irrazionale che deve alimentare la passione di ciascun tifosi ci sono delle garanzie. Quella rappresentata dalle parole di Andrea Sottil pochi minuti dopo la vittoria in volata al Bentegodi è una sorta di manifesto della sua Udinese «Mi è piaciuta la mentalità che stiamo portando avanti: giocare per vincere».

Giocare per vincere, senza mai mollare, fino al novantesimo. Anzi, oltre. «Siamo tutti sul pezzo, i ragazzi mi seguono, lavoriamo forte nel quotidiano. Andare sotto capita però come altre volte abbiamo spinto sull’acceleratore, a testa bassa, e abbiamo ribaltato la gara meritatamente», ha aggiunto il tecnico di Venaria Reale. Che punzecchiato su una possibile flessione ha pure tagliato corto: «Non deve esserci».

Per restare a questi livelli dovrà continuare a dominare anche tra le statistiche. Letteralmente impressionanti. “Sics Sport”, per esempio, ha fornito il grafico della pericolosità offensiva delle singole squadre nell’ultimo turno. L’Udinese è davanti a tutte con 82 punti, davanti a Lazio (79), Juventus e Sassuolo (77 a pari merito).

L’Atalanta, prossima avversaria, è poco sopra il livello medio del campionato, a 48, l’altra capolista, il Napoli, addirittura un po’ sotto, a 41. Come dire, in prossimi scontri diretti i bianconeri potranno giocarsela esibendo gli stessi numeri.

I rilevatori di “Opta”, invece, hanno voluto mettere sotto la lente Gerard Deulofeu, uno dei leader di questa Udinese, se non altro perché big mondiali come Kevin De Bruyne (con 8), Neymar e Lionel Messi (entrambi con 7) hanno fornito più assist del numero 10 di Sottil che, grazie al tocco smarcante per Beto, in occasione del primo gol al Verona, è arrivato a quota 6. Significativo notare la “conversione” del catalano che nelle precedenti due stagioni aveva fornito lo stesso numero di assistenze ai compagni, ma in 47 gare.

La vocazione al passaggio è comunque un’arte nella quale tutta l’Udinese eccelle. A Verona, sempre leggendo i dati raccolti da “Opta”, ne ha fatti 554 contro i 223 della squadra avversaria, non buoni soltanto per alzare la media del possesso palla (68,3% nel primo tempo, addirittura 69,7% nel secondo), o il numero dei palloni giocati (738) visto che le trame offensive hanno portato a 2 gol, 8 tiri nello specchio, altrettanti fuori, 5 respinti. Un dominio più di quanto dica il 2-1 in volata.

L’Udinese gioca sempre per vincere, ha ragione Sottil, altrimenti non avrebbe fatto 174 verticalizzazioni (contro 109 dell’Hellas), 29 giocate nell’area altrui (contro 13). E se continuerà a martellare così saranno dolori. Per gli avversari.