Pordenone, assalto all’Imolese nel debutto in Coppa

«Vogliamo passare il turno». Domenico Di Carlo lo indica a chiare lettere: il Pordenone, pur in emergenza, non sottovaluta la coppa Italia di Lega Pro. Obiettivo qualificazione – e match col Padova all’Eugeneo il 2 novembre – per i ramarri, che affrontano oggi a Lignano l’Imolese (alle 15.30), squadra del girone B di serie C. Una vittoria può dare morale, visto il momento e il campo-tabù come quello del Teghil, in cui ogni squadra neroverde ha sempre faticato a esprimersi. Domenica arriva l’Arzignano, serve benzina per riprendere poi a festeggiare i tre punti anche in campionato.

«Puntiamo ad andare avanti – ha sottolineato Di Carlo –. L’Imolese è una squadra giovane, che gioca con un 3-5-2 compatto, che va affrontato giocando con velocità e tenendo alto ritmo. Ci tengo molto a quest’ultimo aspetto, perché se a riguardo siamo carenti fatichiamo con tutti». Il rifermento è anche alla sfida di domenica scorsa col Renate, in cui il Pordenone si è espresso sotto le sue potenzialità. Il mister lo sa bene e l’ha rimarcato alla squadra.

Oggi si attende un’altra prova da parte dei suoi, pur schierati con una formazione con qualche giovane e con calciatori bisognosi di minutaggi. Per quanto concerne la linea verde, Di Carlo darà una maglia da titolare ai centrocampisti Francesco Bottani (classe 2003) e Simone Baldassar (’04) e al difensore Enrico Maset (’04), prodotti del vivaio che da inizio preparazione si allenano con i big. Maset ha anche esordito in campionato col Padova, giocando gran parte del secondo tempo.

«Una vetrina, che si sono meritati», ha voluto elogiare i ragazzi il tecnico. Spazio poi a Negro, assente a Meda per squalifica, Ingrosso e Giorico, con quest’ultimi due al debutto dal 1’. Davanti si vedranno Piscopo e Magnaghi con Zammarini a supporto. Ci sarà spazio anche per Dubickas. In porta Martinez.

In caso di parità al 90’ supplementari ed eventualmente rigori. Il pensiero sarà anche all’Arzignano, è inevitabile, nonché al recupero di almeno due indisponibili tra Ajeti, Andreoni, Pinato, Deli e Palombi. C’è grande fiducia attorno ai difensori, ma si vive alla giornata.

E oggi si affronta il debutto in Coppa di serie C, dove i ramarri tornano dopo quattro anni. Il Pordenone, quando recupererà tutti, ha l’organico per ottenere buoni risultati anche in questa competizione. Perché dunque snobbarla? Ben vengano l’ambizione e il messaggio lanciato da Di Carlo. Una mentalità vincente che può portare frutti anche in campionato.