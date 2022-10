Sei vittorie di fila: è capitato solo nel 2009 e nel 2013

Sei, come le vittorie consecutive. Cinque, come i gol in otto partite di Beto che ha eguagliato il record di Totò Di Natale. Quattro, come i successi ottenuti dall’Udinese partendo da uno svantaggio iniziale. Sembra un countdown e invece sono i numeri da sballo dell’Udinese di Andrea Sottil, il primo allenatore ad aver raccolto 19 punti nelle prime otto panchine assolute in Serie A dal 2013 quando Rudi Garcia sulla panchina della Roma fece addirittura percorso netto con 24 “tacche”.

SERIE D’ORO

Da qualunque parte ti giri trovi numeri da record per l’Udinese di oggi. Detto che quella attuale è la miglior partenza di sempre dei bianconeri, sei vittorie di fila non venivano inanellate dalla stagione 2008-2009 quando sulla panchina dell’Udinese sedeva Pasquale Marino.

La serie fu aperta nel giorno di Pasqua a Reggio Calabria (2-0 con doppietta di Floro Flores) e si interruppe alla penultima giornata a Marassi contro la Sampdoria (2-2). In mezzo altri cinque successi rispettivamente con Fiorentina (3-1), Chievo (1-2), Atalanta (3-0), Lazio (1-3) e Milan (2-1).

Dopo il pari con la Samp il congedo al Friuli contro il Cagliari finì con un sonoro 6-2. Il record assoluto è di otto vittorie: arrivarono nelle ultime otto giornate della stagione 2012-2013: 3-1 al Chievo, 0-3 a Parma, 1-0 con la Lazio, 0-1 sul neutro di Trieste col Cagliari, 3-1 alla Samp, 2-3 a Palermo, 2-1 con l’Atalanta e finale da mille e una notte con il 5-2 a San Siro contro l’Inter. Per eguagliarlo l’Udinese dovrà battere nelle prossime due giornate Atalanta e Lazio.

RIMONTE

Quattro di queste sei vittorie, dicevamo, sono arrivate quando l’Udinese era andata sotto nel punteggio. La prima, forse quella più importante a livello psicologico, è arrivata a Monza dove Beto e Udogie resero inutile l’iniziale gol di Colpani. A Reggio Emilia con il Sassuolo la squadra di Sottil è stata infilzata da Frattesi, poi nella ripresa, con un uomo in meno, sono arrivati i gol di Beto, Samardzic e ancora Beto. Con l’Inter l’Udinese non si è scomposta per la rete su punizione quasi a freddo di Barella, ha pareggiato grazie all’autorete di Skriniar e poi ha operato il sorpasso con il tandem Bijol-Arslan.

Curioso notare come nelle ultime tre partite l’Udinese ha segnato quattro gol nei minuti di recupero: due a Reggio Emilia, uno con l’Inter e uno a Verona. Questo significa che la squadra sta bene fisicamente e che, consapevole dei propri mezzi, ci prova fino alla fine o, come con l’Inter, che non si accontenta di gestire il vantaggio.

ATTACCO CON TESTA

Il Napoli, grazie alla tripletta al Torino, è la squadra più prolifica della serie A con 18 reti, l’Udinese a 17 adesso è seconda assieme alla Lazio. L’Atalanta, per fare un paragone, è prima in classifica con solo 12 gol all’attivo e soprattutto grazie alle sole 3 reti subite (nessuno ha fatto meglio dei bergamaschi in fase difensiva).

Di questi 17 gol l’Udinese ne ha fatti sei di testa. Nessuno è stato così prolifico in alta quota come i bianconeri che in questa particolare graduatoria precedono il Napoli (5) e la Roma (4). Come con l’Inter è andato a segno Bijol che al responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino, con quello stacco perentorio in area veronese, ha ricordato addirittura Oliver Bierhoff.

Paragoni eccessivi e scomodi ma che ci stanno quando la tua squadra del cuore ti fa sognare come l’Udinese di oggi con i suoi grandi numeri.