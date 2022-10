Stadio Teghil stregato anche in Coppa, il Pordenone eliminato al primo turno dall’Imolese

LIGNANO. Neanche in Coppa Italia il Pordenone riesce a sfatare la “maledizione” dello stadio Teghil: a Lignano i ramarri cadono al primo turno, beffati in pieno recupero dall’Imolese, che il 2 novembre affronterà il Padova.

La formazione emiliana non vinceva in trasferta dal 16 ottobre dello scorso anno.

Dopo una fase di equilibrio iniziale, al 20′ Piscopo ci prova di testa su cross dalla sinistra di Magnaghi: la conclusione è comoda fra le braccia di Molla. Al 23′ gran destro di prima intenzione di Magnaghi: il tiro, potente e rasoterra, è deviato in corner da Molla. Risponde al 23’ Attys con un tiro centrale dalla distanza: Martinez neutralizza in due tempi. Al 39′ grande occasione per gli ospiti: Castellana colpisce la traversa su punizione dal limite: è l’ultima emozione del primo tempo.

Nella ripresa i neroverdi tornano in campo con Zammarini, Biscontin e Dubickas al posto di Bassoli, Negro e Piscopo. Al 6′ occasione per i padroni di casa: colpo di testa da pochi passi per Biondi, respinto da Molla. Spinge il Pordenone: al 10’ Dubickas ci prova in aerea, ma il tiro è respinto in corner dalla retroguardia avversaria.

Al 13’ decisa uscita bassa di Martinez su Attys: l’estremo difensore neroverde blocca il pallone e neutralizza il pericolo. Al 28′ bella azione di Biondi sulla destra: il cross rasoterra viene spazzato in angolo. Al 30′ destro di Magnaghi respinto dalla difesa dell’Imolese, al 41′ destro pericoloso di Giorico di poco alto sopra la traversa, quindi due minuti più tardi sinistro al volo di Ingrosso: Molla si distende e respinge. Quando ormai i supplementari sembrano inevitabili, al 91’ l’Imolese passa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fort si ritrova la palla sui piedi e da distanza ravvicinata batte l’estremo neroverde.

PORDENONE-IMOLESE 0-1

PORDENONE (4-3-1-2): Martinez; Maset, Negro (1′ st Biscontin), Bassoli (1′ st Zammarini), Ingrosso; Biondi, Giorico, Baldassar (34′ st Benedetti); Bottani (47′ st La Rosa); Piscopo (1′ st Dubickas), Magnaghi. A disp.: Festa, Turchetto, La Rosa, Leggieri, Plai, Berton. All. Di Carlo.

IMOLESE (4-3-1-2): Molla; Scremin, Fort, De Vito, Agyemang; Manfredonia (36′ st Milani), Castellano, Faggi (16′ Capozzi); Zanon; Attys (22′ st Likendija), Antognoni (1′ st Lombardi). A disp.: Adorni, Pecchia, Diaby. All. Antonioli.

Arbitro: Ramondino di Palermo, assistenti Landoni di Milano e Montanelli di Lecco. Quarto ufficiale Branzoni di Mestre.

Marcatori: nella ripresa, al 46′ Fort.

Note: ammoniti Giorico, Manfredonia, Faggi, Zammarini, Biondi, Adorni e De Vito. Angoli 6-3. Recupero: 0′ pt, 5′ st.