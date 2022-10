Udinese-Atalanta, la partita doppia

Sale la febbre per Udinese-Atalanta, lievita la prevendita e cominciano a focalizzarsi anche le attenzioni dei media nazionali che dalle 15 di domenica faranno dello stadio Friuli il campo principale della serie A, il più atteso per lo svolgimento e gli aggiornamenti.

Lo sa bene Dazn, la piattaforma di live streaming sportivo che detiene i diritti del campionato e che se n'è inventata un'altra per portare i tifosi alla scoperta dei protagonisti. L’ultimo format, infatti, è “1 vs 1”, il classico “uno contro uno” tanto caro a Gian Piero Gasperini, ma anche a Andrea Sottil, con domande e risposte in puro Iene style, che anticipa a parole i duelli che si vivranno poi in campo.

Con Zebretta e Dea così a stretto contatto in alta classifica, la sfida della settimana non poteva che essere quella di Udine, anticipata a parole da Rodrigo Becao e Caleb Okoli. Da oggi basterà cliccare sull’applicazione di Dazn per godersi il botta e risposta, scoprendo qualche segreto in più sulle rispettive squadre.

E qui, il primo a introdurre i tifosi alla scoperta della partenza così lanciata dell’Udinese è stato proprio Becao: «Siamo una squadra unita, abbiamo fiducia tra di noi e ci parliamo in campo e in allenamento. L’atteggiamento è un po’ cambiato ed è quello che ci ha fatto portare punti a casa».

C’è quindi il riferimento al cambio di mentalità che tutti hanno notato e che, a Bergamo, sta cercando di portare anche Gian Piero Gasperini, come sottolineato dal 21enne Okoli che ha vinto due campionati Primavera con la Dea e che dopo il rientro dal prestito alla Cremonese ha trovato finora la piena fiducia del tecnico che lo ha impiego in sette delle otto partite. «Noi volevamo fare meglio dell’anno scorso, partita dopo partita, e insieme al mister e a tutti i compagni e ci siamo imposti di pensare solo a quest’anno, lasciandoci dietro quello che è successo l’anno scorso».

Giusto per sottolineare che se l’Atalanta condivide il primato col Napoli, è anche perché è stato fatto un lavoro psicologico e quindi motivazionale all’interno di un gruppo che aveva necessità di ricominciare un nuovo ciclo.

Cosa ci sia dietro alle straordinarie rimonte dell’Udinese, invece, lo ha spiegato l’impeccabile Becao, giudicando il lavoro di Sottil attraverso gli allenamenti svolti al Bruseschi: «Sottil ci porta oltre la fatica, e anche quando siamo stanchi la sua strategia è spingerci ad andare oltre. Questo, secondo me, fa la differenza in campo e contro l’avversario».

Le domande si succedono, e quella sul momento più esaltante vissuto rivela un Becao molto focalizzato sul presente: «Il respiro dopo la vittoria contro l’Inter». Un respiro diventato afflato e poi corrente di pura passione grazie alle ugole dei tifosi bianconeri che hanno spinto a squarcia gola la Zebretta e che Okoli, da Bergamo, ha vissuto in un momento ben preciso sul fronte opposto: «La prima partita al Gewiss, la curva dell’Atalanta negli ultimi dieci minuti della partita contro il Milan».

Impressionante sì, perché anche a Bergamo sono molto calorosi, quasi a promettere anche una sfida a suon di cori e incitamenti, in arrivo domenica al Friuli. Ma dentro il campo, invece? Beh, lì Becao e Okoli non hanno avuto dubbi nell’indicare altri protagonisti e atteggiamenti.

«La qualità che fa la differenza in campo è la capacità di marcare uno contro uno» spiega Becao, pronto a coinvolgere anche a parole il Tucu Pereyra che gli gioca davanti e al quale offre copertura: «Quando guardo a destra e vedo Pereyra mi sento tranquillo, so che posso passare la palla e che ci pensa lui a iniziare l’azione. Stiamo trovando modi diversi di attaccare», mentre Okoli... «Muriel poi mi dà sempre forza. Mi ricorda sempre che sono forte e che devo credere di più in me, e se me lo dice lui non posso far altro che ascoltare».