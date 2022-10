Arriva il San Severo, ora l’Apu può prendersi la sua rivincita

Apu, guarda un po’ chi si rivede. A tre settimane di distanza dallo scivolone in semifinale di Supercoppa, i bianconeri ritrovano la Cestistica San Severo. Una sorta di rivincita a cui l’Old Wild West tiene parecchio, perché vuole dimostrare che quel passo falso è stato solo un episodio.



ATTENZIONE MASSIMA

Una cosa è certa: questa sera (palla a due alle 20 al Carnera) Udine non corre il rischio di prendere l’impegno sotto gamba. I pugliesi hanno dimostrato infatti di essere squadra vera anche dopo l’incrocio in semifinale: contro Cremona in finale se la sono giocata fino in fondo e alla prima di campionato hanno sconfitto con autorità l’ambiziosa Rimini. Ce n’è abbastanza per entrare in campo con gli occhi della tigre al cospetto dei ragazzi terribili in giallonero. I precedenti in terra friulana sembrano non lasciare scampo a San Severo: tre vittorie su tre per Udine, che s’impose nell’ultimo match pre-pandemia nel febbraio 2020 e nelle due gare dei quarti play-off a maggio.



TURNOVER

Rispetto alla trasferta di Ferrara coach Boniciolli recupera “Ciccio” Pellegrino sotto canestro ed è costretto a mandare uno degli undici senior in tribuna. La scelta definitiva verrà svelata soltanto nella mattinata odierna per tenere tutti sulla corda. La sensazione è che il ballottaggio riguardi gli esterni, dove con l’innesto di Briscoe c’è da gestire una certa abbondanza. Il minutaggio di domenica scorsa suggerisce tre nomi: Nobile, Mussini e Palumbo sono stati impiegati fra i 13 e i 14 minuti, è probabile che il sacrificato di questo turno sia uno di loro.



VOCI BIANCONERE

Il portavoce dello spogliatoio Apu alla vigilia del match è il rientrante Pellegrino. «Incontriamo un gruppo, quello di San Severo, che ci ha sorpreso molto in Supercoppa. Si tratta di una squadra che è stata in grado di trovare un’elevata alchimia, fin dalle prime gare di pre-season. La voglia di rivincita è tanta dopo il ko scorso settembre, sicuramente dovremo dare il 100 per cento come in ogni partita». A ruota l’assistant coach Gabriele Grazzini: «Attualmente i pugliesi tirano più da tre che da due, con ottime percentuali e giocano con grandi disinvoltura e spirito di squadra. Nelle loro fila, inoltre, c’è un giocatore, Matteo Bogliardi, che ha fatto un salto in avanti per quanto riguarda la fiducia e il coinvolgimento».



LA CORNICE

Quella di oggi è la prima partita di Isaiah Briscoe davanti al pubblico del Carnera, che si annuncia numeroso. Gli abbonamenti sottoscritti sono circa 1.900, i ritardatari hanno tempo fino a stasera per fare la tessera sul sito Vivaticket e nelle rivendite autorizzate. Procede bene anche la prevendita dei biglietti, attesi 3 mila spettatori sugli spalti. Chi non può assistere al match di persona può seguire la diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro, se in possesso di abbonamento al servizio LnpPass.