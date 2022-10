Cjarlins Muzane, tris vincente: Torviscosa al tappeto nel derby

Il derby tra Torviscosa e Cjarlins Muzane si presentava come un importante crocevia di stagione per entrambe le squadre.

Alla fine lo è stato sicuramente per il Cjarlins Muzane che, superando i rivali con un inequivocabile 3-0, ha impresso una svolta al suo campionato.

La superiorità della formazione di mister Tiozzo è emersa all'inizio del match, tutto di marca arancio-celeste. Al 2’ Banse serve in area Gjoni che di destro sfiora il palo.

Un minuto dopo altra opportunità con Banse che da pochi passi non inquadra lo specchio della porta. Il dominio iniziale della formazione di Tiozzo viene premiato al 18’. Calcio d'angolo battuto da Valenti e colpo di testa vincente di Codromaz.

Prova a scuotersi il Torviscosa con Oman al 21’ che va via sulla sinistra e in diagonale calcia alto.

Ancora ospiti vicini al gol al 32’ con un’incursione di Gjoni, ma il suo rasoterra è impreciso.

I padroni di casa dopo le difficoltà iniziali prendono coraggio e provano a spingere di più ma cozzano contro la rocciosa difesa avversaria e i loro tentativi di rimonta sono poi frustrati dal raddoppio del Cjarlins Muzane al 14’ della ripresa.

Alesso si libera bene sulla destra e serve in mezzo all’area Gjioni che controlla, si gira e fa secco Fabris con un rasoterra imprendibile.

Il Torviscosa ha l’occasione di riaprire il match al 19’: Oman crossa basso in area per Garbero che a porta spalancata calcia alto. In contropiede il Cjarlins Muzane sfiora il terzo gol: Banse serve Valenti che dal limite con un sinistro angolato sfiora il palo. Il Torviscosa sfiora il 2-1 al 28’ con Novati che si vede respingere la conclusione da un difensore.

Ancora padroni di casa vicino al gol, ma Specogna non riesce a trovare il tempo giusto e l’azione sfuma. Il sigillo finale alla vittoria del Cjarlins Muzane arriva al 37’ con la terza rete, siglata da Cattaneo con un tiro da fuori area sulla quale nulla può fare Fabris.