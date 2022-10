Giro 2023, la tappa finale va a Roma: il Fvg deve rimandare la data a Trieste

Era nell’aria, lo si era intuito. Prima, un mesetto fa, gli spifferi dal quartiere generale del Giro d’Italia su un improvviso cambio di rotta verso la capitale a discapito di Trieste, quindi, la scorsa settimana l’ammissione del direttore della corsa rosa Mauro Vegni della risalita prepotente della candidatura di Roma ad ospitare l’ultima tappa, la passerella del Giro d’Italia 2023. Ora è arrivata la certezza.

Oggi tra Bergamo e Como si corre il Giro di Lombardia, la classica delle foglie morte, l’ultima corsa della carriera di un grande che ha segnato un’epoca come Vincenzo Nibali (ma anche Alejandro Valverde) e proprio dal quartier generale della classica monumento sono arrivate altre conferme: il Giro d’Italia 2023 partirà dall’Abruzzo il 6 maggio e si concluderà a Roma il 28 maggio.

Niente da fare per la tappa finale Udine-Trieste, che dai tecnici di Rcs era già stata disegnata, con tanto di suggestivo e ultima salitella della corsa sul Monte San Michele sopra Gradisca. Dopo la cronoscalata Tarvisio-Lussari del 27 maggio la numerosa carovana rosa sarà “spedita” nella Capitale in poche ore con un paio, forse tre, voli charter.

Trieste e la regione beffate? Sì. Come vi avevamo scritto i giochi per ottenere il pacchetto del grande arrivo della corsa rosa in Friuli, a nove anni di distanza dal finale 2014 di Trieste, erano praticamente già fatti. Ha vinto però, all’interno della società organizzatrice del Giro, la “corrente” che voleva l’epilogo della corsa nella capitale. Ubi maior...Già, perché è un vecchio pallino di Rcs, comprensibile visto lo spettacolare epilogo parigino del Tour de France, allo stesso tempo rivale ed esempio a cui guardare, di concludere la corsa rosa a Roma.

Nonostante l’ultima infelice esperienza del 2018, con il circuito finale tra Colosseo e Circo Massimo accorciato per le troppe buche, la cità eterna ha sempre il suo fascino.

E il Friuli Venezia Giulia? Il rapporto privilegiato tra la regione e il Giro d’Italia, soprattutto per quel magnifico trait d’union che risponde al nome di Enzo Cainero, non si interromperà certo a causa di questo incidente di percorso.

Anche perché, registrata l’ evidente irritazione della Regione, per il cambio di rotta dell’interlocutore, praticamente a cosa fatte, resta l’interesse comune a “cavalcare” il grande ciclismo come volano anche per l’immagine in chiave economica e turistica del territorio.

Quindi i rapporti restano ottimi e Trieste tornerà magari già dall’edizione 2024 protagonista sulla mappa del Giro che nel 2023 proporrà una frazione inedita già ora probabile regina della prossima edizione: la cronometro Tarvisio-Monte Lussari. Certo, l’arrivo a Roma complica le cose sul fronte logistico. Ma lunedì 17 ottobre il Giro 2023 che sarà svelato a Milano avrà un punto di arrivo: Roma. E non Trieste.