Di Carlo dedica la vittoria ai tifosi e Lovisa applaude la squadra: «Prestazione attenta»

PORDENONE. Ottima prestazione, condita dai tre punti: il Pordenone è tornato. Ed ha palesato la sua soddisfazione Mauro Lovisa, presidente del club neroverde. «Successo ottenuto dopo una prestazione attenta, figlia di una squadra quadrata: continuiamo così – ha detto il massimo dirigente –. A parte il primo quarto d’ora, dove l’Arzignano ha fatto meglio, posso dire che dopo non c’è stata partita. Potevamo chiuderla prima, perché il loro portiere ha compiuto qualche parata importante. Ora speriamo di recuperare qualche elemento, ne abbiamo bisogno».

La squadra neroverde ha subìto solo due gol: nessuno in categoria si è dimostrato ancora così solido. E i clean sheet di Festa sono saliti a quota 5. «Chi incassa poche reti arriva lontano», fa notare Lovisa.

Molto soddisfatto anche il tecnico dei ramarri Mimmo Di Carlo. «Oltre al primo posto mi ha lasciato soddisfatto la prestazione e l’atteggiamento avuto dalla squadra – ha affermato l’allenatore –. Inoltre abbiamo sfatato il tabù del Teghil, mi fa piacere. Dedichiamo questo successo ai tifosi, alla gente che ha a cuore il Pordenone».

Così poi sulla sua squadra: «Ci sono dei margini di miglioramento, possiamo fare di più. Intanto è stato importante aver dato qualcosa in più rispetto alle ultime uscite: avevo visto la squadra in crescita negli ultimi giorni, me l’aspettavo».

Chiusura con uno dei marcatori di giornata, Matteo Bruscagin. «Sono molto contento per il gol. Sono arrivato due settimane fa, ma il gruppo mi ha accolto benissimo e mi sono subito inserito. Abbiamo avuto un buon approccio. Potevamo chiudere prima la gara, ma va bene così. D’ora in avanti sarà importante la continuità».