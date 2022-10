Sottil applaude la mentalità dei suoi: «Un’Udinese schiacciante, peccato per quell’ultima occasione»

UDINE. «Ho visto un’Udinese schiacciante e sarebbe stato giusto vincerla, anche perché non avremmo rubato assolutamente nulla. Peccato per quell’ultima occasione».

Andrea Sottil confeziona così il titolo allo spettacolare pareggio che ha fatto scattare dai seggiolini il pubblico del Friuli per la meritata standing ovation, ma sotto sotto è anche il primo a rammaricarsi, rimpiangendo una vittoria accarezzata nel finale.

ERRORI EVITABILI

Perché un conto è stata la rimonta, il grande sforzo profuso che mette il bollino blu alla mentalità acquisita, e un altro sono gli errori che hanno invece permesso all'Atalanta di scappare avanti due a zero. «Avremmo dovuto essere più concentrati sui gol presi. Sul primo la palla non deve rimbalzare sui sessanta metri, ma va rinviata prima, mentre sul secondo c’è stata l’accelerazione di Muriel sulla quale si poteva temporeggiare», spiega il tecnico di Venaria Reale che nell'analisi del perfettibile ci aggiunge poi la gestione del pallone nel primo tempo: «Dovevamo essere più precisi nelle transizioni in avanti, nelle rifiniture e un po’ più cattivi dal limite dell’area».

VERI MERITI

Tutte analisi che permetteranno a Sottil di portare l’Udinese a un livello di conoscenze e interpretazioni ancora superiori, ma che non hanno smorzato la consapevolezza di una forza palesata proprio a cospetto di un’avversaria di prima fascia. «Nell’intervallo ho detto alla squadra che questo era un grande test per noi, e i ragazzi hanno detto che volevano continuare a essere protagonisti», rivela il tecnico, che poi spiega come l’Udinese abbia sfoderato l’ennesima rimonta.

«Le partite non si ribaltano solo per il carattere. Le rimonte sono fatte di mentalità, di intensità, ma soprattutto con grande qualità e questa squadra sa giocare benissimo al calcio. Non meritavamo di stare sotto 2-0, Silvestri non ha fatto parate e non era facile, ma questi ragazzi stanno dimostrando la mentalità che mi piace, continuando a giocare per fare gol e per ribaltarla e vincere».

SCELTE E CAMBI

Puntuali, arrivano anche le domande sulle sostituzioni che hanno permesso di confezionare la rimonta. «Da quando sono arrivato dico che i ragazzi hanno la mia stima e devono sentirsi tutti coinvolti. Questa è una rosa competitiva dove tutti danno il grande apporto tecnico, fisico e mentale alla squadra, e i ragazzi mi stanno seguendo, stanno metabolizzando questa mentalità vincente», spiega Sottil, che l’accento su Samardzic tuttavia poi ce lo mette.

«Lazar è straordinario, con caratteristiche ben precise e sta crescendo sulla fase difendente. È entrato molto bene e si sta creando uno spazio importante». Quindi l’assenza di Becao («Tre giorni fa ha avuto un affaticamento muscolare») e la scelta di Beto titolare: «L’idea era di attaccare Demiral nell’uno contro uno e Beto potevamo servirlo meglio. Success è più adatto a fare da sponda».