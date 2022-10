Udinese, segnali positivi da Becao e Walace

Avrà Rodrigo Becao e Walace, i suoi due brasiliani “incidentati”, l’Udinese che domenica pomeriggio andrà a sfidare la Lazio all’Olimpico di Roma.

Li avrà perché gli ultimi aggiornamenti a riguardo sono incoraggianti e inducono al completo recupero di entrambi, anche se partendo da presupposti e tempi di rientro differenti.

Sì, perché ieri il solo Walace – che lunedì notte ha rischiato la vita, uscendo indenne da un incidente in cui la sua auto si è rovesciata prendendo fuoco in viale Venezia, a Udine – ha rimesso piede nel gruppo allenatosi nel pomeriggio al Bruseschi agli ordini di Andrea Sottil, confermando quindi le prime buone impressioni di martedì, quando il centrocampista aveva reagito all’accaduto tornando subito in campo per un lavoro differenziato.

Per Becao, invece, il rientro in squadra non c’è ancora stato, ma solo per una questione di programmazione visto che è stato concesso ancora un giorno di lavoro differenziato, a scopo precauzionale, al difensore brasiliano che Sottil aveva escluso dai convocati contro l’Atalanta, riconducendone la causa a un affaticamento muscolare sorto nelle ore precedenti la sfida con la Dea.

Questa è stata la versione ufficiale sull’assenza di un Becao che forse, sotto il profilo psicologico, non è poi così sereno, dal momento che non ha dato il via libera al rinnovo contrattuale (scadenza a giugno 2024), tema già di discussione in seno alla società nell’ultima settimana.

Tutte questioni che con Sottil c’entrano poco e che di certo il tecnico non affronterà questo pomeriggio o al massimo domani, quando Becao sarà ricollocato in difesa nel suo “ufficio” di competenza, sul centro destra della difesa a tre.

Al tecnico, come è facile intuire, conta solo la disponibilità fisica del brasiliano, quel recupero che gli permetterebbe di spostare Nehuen Perez sul centro sinistra, escludendo quindi Enzo Ebosse (si prospetta il ritorno in panchina per il franco-camerunense) e confermando al centro della difesa lo sloveno Jaka Bijol.

Ecco il piano in chiave difensiva di Sottil, che intanto ieri ha ritrovato un Walace pimpante in allenamento. Sarà lui il mediano davanti alla difesa all’Olimpico, in un centrocampo sottoposto ieri ad alcuni esperimenti e valutazioni, specie tra le mezz’ali.

Non va quindi esclusa una possibile rotazione dei titolari, là dove Sandi Lovric e Jean Victor Makengo sono partiti dal primo minuto nelle ultime due gare dopo la sosta, contro Verona e Atalanta.