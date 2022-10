Cividale si tiene stretto Chiera come straniero: «Crediamo in lui»

CIVIDALE. Passino un paio di prestazioni sottotono: il capitano è il capitano. Ed è lui, Adrian Chiera, lo “straniero” su cui puntare. D’obbligo le virgolette visti i peculiari – e discutibili – criteri che ad oggi definiscono lo status del giocatore in A2; doveroso altresì il chiarimento in merito alla posizione dell’italo-argentino nel roster. «È il mio straniero», spiega il presidente Davide Micalich.

Il numero uno del club ducale abbatte sul nascere possibili critiche. E si tiene stretta la sua guardia: «Noi tutti crediamo ciecamente in lui. In queste prime due uscite di campionato non ha reso al massimo, ma in precedenza era partito benissimo». Vero: da applausi, infatti, le sue performance in Supercoppa, col successo corsaro a Ferrara e la solida esecuzione con Mantova. Senza contare gli impegni in pre-season, quei 51 punti nelle due gare del Memorial Bortoluzzi a mettere in luce un concetto. Un giudizio che Micalich esprime senza giri di parole: «Crediamo in lui, crediamo sia forte, punto».

Nessun margine di manovra, allora, per congetture legate all’ingaggio di un nuovo straniero, mossa concessa dall’eventuale cambio di condizione di Chiera. Da straniero, quindi, a italiano.

A tutti gli effetti: come tale, d’altronde, il ragazzo ha potuto giocare in B. «La questione è anomala – riconosce Micalich – e in passato abbiamo già fatto numerosi tentativi affinché la faccenda potesse sbloccarsi. Questi però, sono sempre rimbalzati». Ma qui il “pres” non transige: «Noi non stiamo tenendo Adrian Chiera perché aspettiamo che prima o poi diventi italiano, in modo da ritrovarci col jolly in mano. Noi lo teniamo, ripeto, perché crediamo che sia forte».

Ciononostante: Chiera, alle spalle, ha due anni di formazione italiana. La A2 ne richiede quattro: «A suo tempo avevamo già parlato con la federazione, la quale però si espresse negativamente. Certo, sarebbe bello, in primis per il ragazzo, sfruttare questa opportunità qualora se ne dovesse presentar l’occasione. Magari, un giorno, verrà fatta una sanatoria. Al momento, però, non esiste alcun tipo di prospettiva».

Avanti allora, per una strada intrapresa da tempo, scelta consapevolmente in base al valore indiscusso del capitano gialloblu.