Pereyra spiraglio Mondiale: l’argentino dell’Udinese spera in una convocazione in extremis

UDINE. Il premio e il ringraziamento. Tutto per confermare l’importanza all’interno nella “macchina” guidata da Andrea Sottil e per segnalare il suo stato di grazia a un altro allenatore, il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni.

È la fotografia del momento di Roberto Maximiliano Pereyra, arrivato già a quota 6 nella voce assist con il traversone millimetrico – e con il contagiri – recapitato al connazionale Nahuèn Perez per il gol del pareggio contro l’Atalanta.

Il vero ringraziamento fatto a tutto lo stadio Friuli che pochi minuti prima del calcio d’inizio lo aveva applaudito convinto mentre riceveva il “piatto” che celebrava le sue 150 presenze in serie A con l’Udinese.

D’altra parte da quando è ritornato, nel settembre di due anni fa, quello che per tutti i compagni è sempre stato il “Tucu” non ha mai fatto mancare impegno e convinzine al gruppo, un particolare di non poco conto per un giocatore che era stato lanciato dall’Udinese per poi essere ceduto alla Juventus e quindi essere “ripescato” da Gino Pozzo per il Watford, un chiaro segnale della stima che la proprietà nutre nei confronti di Pereyra, un sentimento ricambiato più volte a parole dallo stesso giocatore.

Ecco perché un argomento all’orizzonte per il 30 giugno del 2023 non è diventato ancora scottante in casa bianconera: il contratto sottoscritto ritornando in Friuli dal Watford scadrà infatti al termine della stagione, il “Tucu” potrebbe accordarsi con un’altra squadra già a partire dai primi mesi del prossimo anno solare, ma è chiaro che c’è una sorta di gentlemen’s agreement che vede l’Udinese al primo posto nella scaletta temporale delle scelte di Pereyra che quindi avviserà la dirigenza nel caso ci fossero delle prospettive diverse per il futuro.

Il riferimento non è tanto all’opzione di un ritorno al River Plate, il club del cuore, quello dal quale Gino Pozzo l’ha prelevato quando era un giocatore reduce dal Mondiale under 20, ma la possibilità che bussi all’uscito della P&P Sport Managament di Federico Pastorello, l’agenzia che cura gli interessi del numero 37 argentino, una squadra di spessore, frequentatrice nel salotto buono del calcio europeo, quello dove alla pareti ci sono in mostra le coppe. 32 anni il prossimo 7 gennaio, per il “Tucu” sarebbe l’occasione per l’ultimo contratto importante in Europa.

Tutti appunti da tenere a memoria, i fatti sono legati ora soltanto al campo e a un’altra speranza che è prioritaria per Pereyra in questo ultimo mese prima del Mondiale: con le sue prestazioni di alto livello ha aperto uno spiraglio per una convocazione in extremis, magari per rimediare l’assenza di qualche elemento costretto al forfait dai ritmi infernali di questo calcio.

Sarebbe il modo giusto per cancellare l’amarezza della mancata chiamata da parte di Scaloni per l’ultima Coppa America, nonostante facesse parte del gruppo da anni. Potrebbe rientrarci adesso: uno in grado di giocare indifferentemente sulla fascia destra, dietro le punte o da mezzala può far comodo.