Provedel, il presente con la Lazio e il passato in bianconero: grazie a lui a Udine arrivò Thereau

ROMA. Sono ormai passati dieci anni. Calcisticamente è un’epoca. Eppure i ricordi di quell’esperienza all’Udinese, durata dal 2010 al 2012, sono ancora vivi in Ivan Provedel, portiere di Cecchini di Pasiano, che domenica affronterà con la Lazio il club in cui è cresciuto come portiere.

È vero che il 28enne pordenonese aveva già sfidato i bianconeri in passato, dapprima con la maglia dell’Empoli, poi con la casacca dello Spezia. Tuttavia stavolta li troverà all’Olimpico e da calciatore di una squadra d’alta classifica, che rappresenta una città come Roma. E lo farà dopo essere stato convocato per la prima volta in carriera in Nazionale. Tutto questo non potrà essergli indifferente, se penserà ai tempi del Rizzi.

Allora venne portato in bianconero da Angelo Trevisan – tuttora responsabile del vivaio – e da Michelangelo Mason, al tempo preparatore dei portieri nel settore giovanile dell’Udinese. Provedel si trovava al Liapiave, società della provincia di Treviso, dove arrivò dal Pordenone per esaudire il suo sogno: quello di diventare estremo difensore. Tra i ramarri infatti militava come attaccante, ruolo che non voleva più ricoprire. Il giocatore aveva allora 16 anni: nelle due stagioni trascorse alla Zebretta, in cui difese i pali della Primavera, registrò enormi progressi. E non era scontato, dato che molti sostenevano fosse già tardi per intraprendere un’altra carriera.

Mason recitò in questo un ruolo determinante, tanto che Provedel lo considera tuttora il suo maestro. Un aspetto che ha voluto sottolineare anche sua mamma Elena, commentando la recente convocazione in azzurro del figlio.

Nell’estate del 2012 l’Udinese doveva decidere se far sottoscrivere o meno il primo contratto professionistico della sua carriera al ragazzo pordenonese, nel frattempo diventato maggiorenne. Si scelse di rivolgere le attenzioni a Simone Scuffet e Alex Meret, punti di forza del vivaio, rispettivamente più giovani di due e tre anni rispetto a Ivan. Provedel, così, dovette cambiare aria e, dopo in corteggiamento della Sacilese, in serie D, entrò in scena Maurizio Costanzi, allora responsabile del vivaio del Chievo. Trattò con l’Udinese il passaggio dell’estremo difensore e trovò facilmente l’accordo, che prevedeva anche il passaggio al “Ceo” di Mattia Bedin, centrocampista classe 1994.

Nel percorso del numero uno di Cecchini questo fu un passaggio chiave: nella stagione disputata in Veneto, con mister Nicolato in panchina (attuale ct dell’U21) Provedel si laureò nel 2013 campione d’Italia Primavera. L’Udinese aveva comunque mantenuto il 50% della proprietà, per poi rinunciare del tutto al cartellino quando si concretizzò il passaggio di Thereau dai gialloblù ai friulani (nel 2014).

Dalla possibilità di scendere in serie D, una volta uscito dal vivaio delle Zebrette, a diventare uno dei portieri della Nazionale: lo sport permette di assistere anche a queste traiettorie, sulla carta impossibili anche solo da prevedere, ma che nel caso di Provedel sono diventate realtà.