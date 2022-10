Cividale, hai un fortino da difendere: contro Ravenna in palio punti per la salvezza

Un tempo in lotta per il dominio sull’Italia. Longobardi e bizantini: sabato 15 ottobre, in campo alle 20, per vivere un’altra battaglia. Al PalaGesteco, infatti, si sfidano Cividale e Ravenna. Nessun re o imperatore a condurre le operazioni: sul parquet di via Perusini, due squadre e i loro tecnici.

Da un lato, allora, coach Stefano Pillastrini, il suo roster, sconfitto domenica al fotofinish a Mantova, desideroso di immediata rivalsa. Dall’altro una compagine ancora a secco di vittorie dopo due giornate e già preda di critiche in seno alla tifoseria romagnola.

PAROLA AI PROTAGONISTI

Non si fida però coach Stefano Pillastrini. Non si fida delle due sonore sconfitte rimediate dai giallorossi in questo avvio di campionato contro Pistoia (71-101) e Chieti (81-59). «La partita con Ravenna nasconde mille insidie perché l’OraSì sembrerebbe alla nostra portata, ma vista la crescita avuta tra la prima e la seconda sfida e conoscendo i giocatori di livello presenti nel roster sarà una gara davvero delicata».

Non c’è però da fraintendere: «Ovviamente vogliamo vincere, facendoci trovare pronti e con la consapevolezza che sarà una partita da affrontare con umiltà». Quale la formula per proteggere quindi le mura del PalaGesteco?

«Dovremo avere un’attenzione particolare ai dettagli e giocare meglio dei precedenti impegni. In realtà, a Mantova, abbiamo giocato bene, però abbiamo sciupato commettendo alcuni errori come la concessione di contropiedi o rimbalzi d'attacco. Ciò non deve ripetersi».

È motivato, il tecnico della Ueb. Lo è altrettanto Aristide Mouaha: «Dopo lo stop a Mantova, abbiamo grande voglia di riscatto, quindi ognuno di noi è pronto a dare qualcosa in più di quello che dà di solito per portare a casa i due punti».

Il giocatore, quindi, aggiunge ulteriori ingredienti alla ricetta necessaria per battere Ravenna: «Dovremo essere compatti e solidi per tutta la partita, senza dare nulla per scontato perché sarà una gara pericolosa».

Una gara, però, giocata sotto l’abbraccio del pubblico amico: «Contiamo senz’altro sul sostegno dei nostri tifosi, che speriamo saranno ancora più numerosi e calorosi rispetto all’esordio con Chieti».

L’AVVERSARIA

Roster profondamente rinnovato quello dell’Orasì: capitano della formazione romagnola è il classe ’86 Bernardo Musso, giunto a Ravenna in estate per portare la sua dose di esperienza al gruppo.

Con lui sono arrivati anche gli Usa Anthony Kendall e Lewis Wendell, già leader realizzativi della compagine allenata dal confermato Alessandro Lotesoriere. Giovane, se non giovanissimo, il resto del team giallorosso, coi vari Bartoli, Giordano e Onojaife lanciati spesso e volentieri nella mischia.

Ed è proprio in virtù della linea verde adottata che, di giorno in giorno, il collettivo ravennate muove dei passi in avanti, evidenziando miglioramenti rispetto alle uscite della prima ora.

INFO UTILI

Stasera, biglietterie e cancelli del PalaGesteco saranno aperti dalle 19. Ai botteghini dell’impianto di via Perusini sarà possibile acquistare i tagliandi per la partita e sottoscrivere gli abbonamenti stagionali. La diretta del match sarà trasmessa su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. —

