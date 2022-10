Contro la Lazio si chiama Arslan la tentazione di Sottil, il dubbio è Becao

Ha tutto in testa Andrea Sottil, là dove l’allenatore dell’Udinese non sta solo pianificando la strategia per sfidare la Lazio, ma ritiene indispensabile anche la necessità di allargare le conoscenze, portando la “sua” creatura a sondare i propri limiti per consolidarne le certezze, dotandola di nuove prospettive.

RICHIESTE

Una predisposizione mentale che non può solo limitarsi al “Vince il noi e non l’io”, il motto che Sottil ha inserito all’interno dello spogliatoio, ma che cerca uno step ancora superiore nello sviluppo dell’interpretazione, dando per assodata la disponibilità del singolo ormai acquisita.

Premessa per spiegare che se da una parte Sottil potrebbe ridotare l’Udinese in difesa di quel Rodrigo Becao ormai recuperato dall’affaticamento muscolare, ma non ancora rientrato in gruppo, dall’altra il tecnico chiederà alla sua squadra una partita di grande personalità, consapevole che la Lazio va tenuta possibilmente sui sessanta metri perché diventa micidiale quando i suoi artisti là davanti dipingono assist e combinazioni a ridosso dell’area, e che per farlo servirà un grande palleggio in faccia a Milinkovic&co e quindi nella metà campo biancoceleste.

TENTAZIONI

Ecco perché, mai come stavolta, Sottil potrebbe cambiare volto alla mediana, o meglio, cominciare con presupposti differenti rispetto alle ultime due uscite con Verona e Atalanta. Per il piano di cui sopra servirebbero due mezzali dal palleggio disinvolto come fatto con la Roma, quando Sottil sorprese tutti lanciando Arslan e Samardzic nell’undici titolare, lasciando in panchina Lovric e Makengo. Il piano riuscì, l’Udinese palleggiò in faccia alla Roma, invitandola all’aggressione andata poi “a vuoto”, imponendo quindi personalità e un baricentro medio alto. L’opera fu agevolata dal gol in avvio di Udogie e poi completata nella ripresa, quando Lovric e Makengo portarono mastice, garantendo coperture e ripartenze.

COMPROMESSO

Difficile azzardare un “copia e incolla” di quella mediana, ma da qui ad azzeccare un cambio qualitativo, con magari Arslan titolare là dove è sempre stato una sentenza per la Lazio con le due reti rifilate (sulle cinque del turco in bianconero) all’Olimpico negli ultimi due anni, oppure con un Samardzic in crescita esponenziale, capace di attirare le attenzioni di Cataldi e Vecino, ci sta tutto.

Anche perché il “giochino” riuscì bene a Reggio Emilia contro il Sassuolo – guarda caso l’ultima avversaria a schierarsi “a quattro” dietro e a “a tre” in mezzo come sarà la Lazio –, che fu dominato nel primo tempo dalla mediana bianconera sorretta da Pereyra e Udogie sugli esterni, con Walace centrale e Lovric e Arslan interni. Vero che in quell’occasione l’Udinese andò all’intervallo sotto di un gol, ma costruì svariate occasioni per passare in vantaggio, inibendo il palleggio neroverde.

CONFERME

A tutto questo sta pensando Sottil, che anche ieri ha provato varie soluzioni tattiche a porte chiuse. Non dovesse farcela Becao, allora è scontato aspettarsi la stessa difesa anti-Dea, con Nehuen Perez a destra, Bijol ed Ebosse a sinistra davanti a Silvestri, mentre in attacco è Beto il favorito su Isaac Success, con Deulofeu, per completare il tandem. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA