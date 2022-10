Gli azzurri conquistano il secondo posto ai Campionati Europei giornalisti

UDINE. La squadra italiana dell’associazione Italiana giornalisti golfisti (Aigg) porta a casa una medaglia d’argento dai campionati Europei a squadre per giornalisti (Emgj) disputatisi sui meravigliosi percorsi del Konopiste Golf and Spa resort in Repubblica Ceca, un’ora d’auto da Praga.

Capitanati dal giornalista della Gazzetta di Parma, Paolo Emilio Pacciani, gli azzurri – vestiti da Gp Sport e con il supporto di Vontobel –, nei due giorni di gara (i migliori 8 score su 10) hanno ceduto il passo (7 colpi) ai campioni in carica dell’Austria, staccando nettamente la Germania, seconda nella scorsa edizione degli Europei. Al quarto posto si sono piazzati i padroni di casa della Repubblica Ceca.

Il team italiano era composto da Paolo Emilio Pacciani, Silvia Audisio (Style), Dario Bartolini (freelance), Marco Bucarelli (Golf Television), Renato D’Argenio (Messaggero Veneto), Davide Governale (La Manovella), Giulio Lapasini (Golf e Gusto), Stefano Nava (Sky), Davide Santandrea (Nuovo Diario Quotidiano) e Barbara Zonchello (freelance).

Il Konopiste Golf è uno tra i più bei campi della Repubblica Ceca. I due percorsi a 18 buche (Radecký par 72 e d'Este par 72), oltre a un campo pubblico a 9 buche accessibile anche per i giocatori che non hanno la carta verde, sono collocati naturalmente in un paesaggio tortuoso circondato dal bosco e intessuto di molti ostacoli acquatici e di bunker. Nel cuore del golf resort, sorto in collaborazione con l’associazione Pgae, si trovano l’hotel e il castello.

All’Aigg è stato assegnato l’onore ed onere di organizzare l’edizione 2023 della Nations Cup, il campionato Europeo di doppio, che si svolgerà a fine ottobre sul campo del Chervò golf San Vigilio, mentre l’edizione 2024 degli Emgj si disputerà in Portogallo, sul campo del Royal Obidos.