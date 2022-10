Due traverse fermano l’Udinese, all’Olimpico finisce senza reti contro la Lazio

ROMA. Finisce senza vinti né vincitori all’Olimpico di Roma, dove Lazio e Udinese concludono con un pari a reti bianche.

Bisogna dire che Sottil avrebbe meritato il bottino pieno, se non altro perché ha cominciato a far tremare i tifosi laziali con una traversa di Samardzic e ha chiuso la domenica con un altro “legno”, clamoroso, con Deulofeu.

Il saluto tra i tecnici Andrea Sottil (a sinistra) e il laziale Maurizio Sarri

In mezzo la solita ragnatela di Sarri (55% di possesso palla, 388 passaggi contro 316 per tessere il gioco) che ha portato a un paio di accelerazioni, disinnescare da Silvestri, ma la contabilità pratica parla di 12 tiri contro 8 per i bianconeri e 9 occasioni da gol contro 7, sempre secondo le rilevazioni ufficiali della Lega serie A.

Poi il calcio è bello perché vario, si suol dire, così troverete anche chi dirà che l’Aquila avrebbe meritato i tre punti in palio. Dovrà cercare di prenderseli la prossima volta, in una giornata che sarà particolarmente importante per l’Udinese, impegnata allo stadio Friuli con il Torino, mentre sugli altri campi andranno in scena Roma-Napoli e Atalanta-Lazio.

Tutto materiale per le riflessioni settimanali, guardandosi indietro viene da dire che ieri, contro quella che è la miglior difesa del campionato (soli 5 i gol subiti) non ha pagato la carta Samardzic dall’inizio, non tanto per le occasioni da rete (due) capitate sul piede del tedesco, quanto piuttosto per la precisione e il colpo d’occhio che il diretto interessato non ha saputo mettere sul campo quando l’Udinese ha pigiato sull’acceleratore, proprio all’inizio della sfida, prendendo il tempo alla Lazio che ha faticato a trovare spiragli nella difesa bianconera.

Lazar Samardzic si dispera dopo la traversa colpita nel primo tempo (lapresse)

La traversa di Samardzic poco prima del quarto d’ora di gioco e l’occasione d’oro disinnescata da Provedel sul tocco del numero 24 che avrebbe voluto spiazzare il portiere laziale in uscita, testimoniano la partenza decisa della squadra di Sottil che, quando sembrava aver incartato la Lazio, ha “pagato” – sembra paradossale, ma è così – l’uscita per infortunio di Immobile che ha tolto ogni punto di riferimento all’attacco biancoceleste che così. con Pedro a destra e Felipe Anderson a fare il “falso 9”, ha continuato a rivolgersi a Zaccagni per creare dei pericoli all’Udinese, ottenendo anche l’ammonizione di Becao (diffidato, salterà il Torino, ma andrà anche valutato, visto che nel finale è stato sostituito). Oltre a questo, i lampi di Milinkovic Savic, a cominciare da un passaggio “no look” per la punta brasiliana, murata in modo provvidenziale da Silvestri.

LaPresse (lapresse)

Nella ripresa, dopo poco più di un quarto d’ora, Sottil ha deciso che un Beto così poco in palla non meritava il campo nella volata finale, un cambio a vantaggio di Success “giocato” contemporaneamente a quelli di Ebosse per Becao e Lovric per Samardzic. E poco dopo ecco anche Arslan per Makengo.

Forze fresche per gli ultimi assalti: il diagonale di Pereyra parato da Provedel, il pallonetto “ agiro” di Deulofeu che dall’interno dell’area non ha trovato la rotazione giusta e ancora la traversa già descritta dello stesso numero 10, il tutto mentre la Lazio procedeva con le sue percussioni, a dire il vero piuttosto stucchevoli, tanto che, a pochi minuti dalla fine Sottil ha tentato un altro cambio offensivo, Ezihibue a sinistra al posto di Udogie.

LaPresse (lapresse)

Niente da fare, stavolta il gol in pieno recupero non è arrivato. Resta tra le mani un pareggio, il secondo di fila dopo quello con l’Atalanta, il nono risultato utile consecutivo dell’Udinese.

LAZIO – UDINESE – 0 – 0

LAZIO (4-3-3) Provedel 6.5; Lazzari 6, Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6 (20’ st Luis Alberto 6), Vecino 6; Felipe Anderson 5.5 (43’ st Cancellieri sv), Immobile 6 (29’ pt Pedro 6), Zaccagni 6.5. All. Sarri.

UDINESE (4-4-2) Silvestri 6.5; Becao 6 (18’ st Ebosse 6.5), Bijol 6.5, Perez 6.5, Udogie 6 (38’ st Ehizibue sv); Pereyra 6, Samardzic 6.5 (17’ st Lovric 6), Walace 7, Makengo 6.5 (25’ st Arslan 6.5); Beto 5 (17’ st Success 6.5), Deulofeu 6.5. All. Sottil.

Arbitro Colombo di Como 6.

Note Ammoniti: Becao, Perez, Milinkovic-Savic, Lovric ed Ehizibue. Angoli 7-3. Recupero 2’ e 3’.