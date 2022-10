La Gesteco si regala un’altra serata magica: Mouaha e Nikolic mandano ko Ravenna

Incantevole Gesteco: vince e si regala un’altra serata magica. Di fronte a Ravenna gli uomini di coach Pillastrini tornano alla vittoria e mantengono l’imbattibilità interna.

Finisce 80-70 al PalaGesteco al termine di un match in cui la squadra gialloblu ha divertito, ha convinto. Ha stregato gli ospiti a colpi di bacchetta. A volte a impugnarla era Nikolic, a volte Mouaha. A volte il resto della banda ducale.

A poche ore dalla scomparsa di Robbie Coltrane, l’amato Hagrid di Harry Potter, è così il mago Rota a omaggiarlo coi suoi incantesimi. Già in avvio di partita: sua la tripla, sulla sirena, che sblocca le marcature per le aquile. Il play poi si ripete per il 10-6 di marca Ueb.

Sul fronte opposto, intanto, il gigante di Ravenna Lewis trova pane per i suoi denti con l’opposizione di Nikolic. Il pivot ducale sfodera infatti i muscoli e contribuisce al primo allungo Gesteco.

Roccioso, il serbo si affaccia pure in attacco segnando il 12-6 al 5’: su assist, guarda un po’, di Rota. Quando capitan Chiera estrae dal cilindro la tripla del +8, le aquile prendono quota.

Volando sì e facendo volare la sfera: da un lato all’altro del campo, i gialloblu si passano il pallone rapidi, armonici. Trovando quindi riscontro del proprio lavoro in difesa, dove le maglie si stringono. In contropiede, così, Mouaha realizza il 22-16.

E Ravenna? Si appoggia al suo totem, il 36enne, ma sempreverde, Musso. Un veterano. Anche Cividale, però, ha il suo uomo di sicuro affidamento: è Dalton Pepper, che al principio del secondo parziale accelera facendone cinque in un amen: aquile sul 27-21.

Il successivo strappo, allora, ha la forte complicità di Mouaha: il nazionale camerunense, indiavolato, azzanna chiunque gli capiti a tiro, rubandogli il possesso per poi partire, a grandi falcate, in contropiede.

L’ex Latina firma un 37-23 che sa già di mezza sentenza. Perché l’inerzia è tutta in favore dei padroni di casa.

Tanto prima del break, quanto all’uscita dagli spogliatoi. A sottolinearlo, al 24’, la tripla del 50-36 di Miani. Nikolic poi ne fa quattro, sulle sapienti imbeccate di Pepper e Rota: la combo stordisce Ravenna. Pur non riuscendo a mandarla al tappeto.

Per quello occorrono altri incantesimi: quelle di Pepper, di Battistini. Del solito Mouaha. Nel finale, torna anche Micalich: degna conclusione di una serata da incorniciare. Magica, per l’appunto.