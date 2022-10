L’Old Wild West passa a Chiusi: da salvare i due punti e poco altro

CHIUSI. La partita nella palestrina di Chiusi (Siena) non è indimenticabile, anzi. I toscani sono solo la lontana parente della squadra rivelazione dello scorso campionato che l’Apu, ancora senza Briscoe, incontrò ai play-off. Eppure Udine fa tanta fatica.

Il 9-0 del primo quarto, sostanzialmente una fiammata di Sherrill, è solo un’illusione perché i toscani si tengono in piedi nel primo quarto con i troppi falli ottenuti in omaggio dai rivali e nel secondo con un paio di triple.

C’è un canestro sull’asse Medford-Bolpin dopo un time-out di Boniciolli, che è l’emblema della flemma con cui gli ospiti hanno iniziato la partita. Proprio quelle cose che fanno infuriare un coach. E’ di 17-10 il parziale del primo quarto.

La differenza tra i valori in campo è enorme, basterebbero un paio di azioni di fila ben fatte e la forbice si allargherebbe, eppure arriva sempre la palla persa o un errore. In serie, cogliendo fior da fiore: errore di Mussini in contropiede, tripla di Mian dall’angolo con il primo avversario a 3 metri, palla persa di Esposito con squadra lanciata in un facile contropiede. A Udine infatti bastano un paio di triple e alcune azioni ben fatte per allargare finalmente un poco la forbice: 30-28 e solo per l’ultimo minuto di Udine fatto alle vicine terme di Chianciano.

Cinque su 13 da tre per Udine a metà partita, è poca cosa. Quando Udine aggiusta la mira e Antonutti gioca minuti di qualità, la partita in pratica è in ghiaccio. Chiusi si riporta spesso vicino ai dieci punti di scarto ma non appena Udine affonda la lama del coltello trova il burro. Finale di terzo quarto 66-51.

Tutto facile? Macchè, l’Apu è troppo forte per non vincere, ma continua la sua partita infarcita di errori che fa visibilmente infuriare coach Boniciolli in panchina. Riesce addirittura nell’impresa di far rientrare i rivali dal meno 19 a 8 punti di svantaggio (70-62) a 6 minuti dalla fine. Mussini si mette una mano sulla coscienza e finalmente chiude i conti con una serie di triple delle sue. Finisce 86-71.

Troppi giocatori dell’Old Wild West sotto tono, gioco confusionario, tanti errori, Pellegrino che sembra l’ombra del bel giocatore di un anno fa. La partita deve far alzare le antenne all’ambiente perché l’avversario era davvero modesto: se Udine giocherà così sabato al Carnera contro una squadra solida come Cento può finire male. Uomo avvisato mezzo salvato. E poi, forse, ci sarà Briscoe, abracadabra.