Udinese, battere la Lazio all’Olimpico per volare

«Vola, sul prato verde vola». Prendete spunto da uno degli inni della Lazio che risuona all’Olimpico mentre l’Aquila si lancia dalla tribuna Monte Mario verso il rettangolo verde, non fa male.

Anzi, il “sarto” Andrea Sottil ha tutte le intenzioni di riattarlo alle misure dell’Udinese che ha cominciato questo campionato a tutto gas e ha una striscia positiva aperta di otto partite, sei vittorie e due pareggi dopo la sconfitta nella gara d’esordio a San Siro, in casa del campioni d’Italia.

E proprio il Milan è una delle squadre che le stanno al fianco in classifica, assieme alla Lazio. Insomma, è uno scontro diretto quello di questo pomeriggio, senza l’onda di mille tifosi alle spalle, come era stato nella vicina Verona, ma comunque saranno due-tre centinaia i “cuori” bianconeri nel settore ospiti dello stadio della Capitale.

Lo scenario

Con il Milan di scena proprio nella “fatal Verona” nel posticipo serale, con la Roma, prima inseguitrice impegnata addirittura lunedì sera in casa della Samp, il duello dirà molto sulla gerarchie del campionato alle spalle delle battistrada, considerando che sabato sera l’Atalanta ha piazzato il colpo di reni per ritornare in testa battendo il Sassuolo, in attesa della risposta della “reginetta” Napoli, anche lei sul palcoscenico dopo Lazio-Udinese, nella gara delle 18 contro il Bologna.

Morale della favola della decima giornata di campionato, chi vincerà all’Olimpico potrà davvero mettersi nella scia delle prime.

Le scelte

Vale la pena rischiare qualcosa per mettere in difficoltà la squadra di Sarri e impedirle una delle sue proverbiali partenze brucianti? Sottil ci sta pensando su.

Non tanto in merito all’impiego di Rodrigo Becao in difesa: il brasiliano ha fornito segnali positivi negli ultimi giorni della settimana d’allenamenti, dovrebbe essere nel suo ufficio a destra, al fianco di Bijol con Nehuen Perez sull’altro lato.

Il tecnico di Venaria Reale è tentato, piuttosto, da Samardzic che di solito entra negli ultimi trenta minuti per fare la differenza con la qualità delle giocate: assist, tiri dalla distanza, punizioni e corner col contagiri per i compagni.

Meglio provare ad averle subito a disposizione, a costo di perdere in termini di dinamismo con la rinuncia a Lovric. «Mica si può pensare di rimontare sempre», ha spiegato ieri Sottil svelando cosa c’è dietro una scelta di questo genere.

Non resta che attendere le formazioni per capire se questo ragionamento ha preso il sopravvento sul quello che a Coverciano chiamano equilibrio tattico.

Le altre scelte non dovrebbero essere sorprendenti, neppure Beto al fianco di Deulofeu in attacco, nonostante il portoghese abbia dimostrato finora di essere spietato entrando a partita in corso al posto di Success. —

