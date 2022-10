Telecamere puntate sul Pordenone, a Mantova c’è in gioco la vetta

Un’occasione da cogliere. Il Pordenone lunedì 17 gioca a Mantova e ha la possibilità non solo di riprendersi la vetta della classifica, momentaneamente passata nelle mani di Renate e Sangiuliano, ma anche di comandare con un piccolo tesoretto di due punti sulle rivali.

Nel posticipo dell’ottava giornata del girone A di Lega Pro, sotto lo sguardo delle telecamere di Rai Sport, al cospetto di un Mantova in difficoltà i neroverdi puntano a ribadire che i leader sono loro e che la ritrovata vittoria con l’Arzignano può essere solo l’inizio di una lunga serie.

Quello odierno è il primo match nel giro di sette giorni: giovedì i neroverdi affronteranno in casa il Trento, domenica - sempre al Teghil - la FeralpiSalò. Bisogna partire bene, in un incontro che sarà emozionante non solo per mister Di Carlo, che torna dopo 15 anni al Martelli, ma anche per Festa e Zammarini, altri due illustri ex.

«L’emozione, all’inizio, ci sarà, è inevitabile – afferma il tecnico del Pordenone, che a Mantova ha sfiorato la serie A partendo dalla C2 –. Poi al fischio d’inizio penserò solo alla partita della mia squadra e a come vincerla. Ai ragazzi chiedo continuità di prestazione e di risultati, obiettivi che si possono ottenere giocando con personalità e coraggio, vincendo più duelli possibili».

I ramarri tornano nel loro territorio di caccia, gli impegni in trasferta, terreno di gioco in cui sono imbattuti (tre vittorie un pareggio). E lo fanno con la miglior difesa del campionato, che ha all’attivo due soli gol subiti.

Un gran biglietto da visita, non c’è che dire, soprattutto se presentato al cospetto di un Mantova che arranca, frenato dagli scarsi risultati e appiattito dopo il brutto infortunio dell’ex Monachello, leader tecnico e offensivo della squadra. Cinque i punti raccolti sinora dal tecnico Nicola Corrent, che forse non si immaginava un debutto così tosto tra i big dopo aver allenato la Primavera del Verona.

La solidità del Pordenone potrà essere un ostacolo troppo impegnativo da superare per la sua squadra, per non parlare poi dell’impatto fisico che possono avere i calciatori di Mimmo Di Carlo sul match.

A proposito di singoli, il tecnico ha recuperato Ajeti, Benedetti e Deli. I tre andranno con tutta probabilità in panchina, dato che non sono ancora al cento per cento. Con tre partite da affrontare in una settimana, dovrebbero trovare spazio dal primo minuto negli impegni successivi.

E con Palombi, Andreoni e Negro ancora out, è più che possibile rivedere stasera al Martelli la formazione che, otto giorni fa, ha superato in casa l’Arzignano.

Davanti a Festa, dunque, agiranno Bruscagin e Ingrosso sugli esterni, con Pirrello e Bassoli coppia centrale. In mezzo al campo il metodista sarà Burrai, affiancato da Torrasi e Pinato. Il posto vertice alto del “rombo” verrà occupato da Zammarini, mentre il reparto offensivo sarà composto da Candellone e Dubickas. L’attaccante lituano è molto atteso: la sua condizione cresce e lui va a caccia del primo gol in neroverde.

Sempre tenendo bene a mente che il campionato si chiude in primavera, va anche detto che l’occasione di stasera è da sfruttare visto il momento difficile delle rivali costruite per vincere: con il Padova che non riesce a trovare continuità, un Vicenza che non decolla, un Novara improvvisamente inceppatosi e una Triestina ancora a terra, la vittoria al Martelli potrebbe valere più dei tre punti in palio.