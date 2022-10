Udinese, Sottil dopo il pari contro la Lazio: «Abbiamo creato tanto: è mancato solo il gol»

«Ci è mancato solo il gol». Andrea Sottil sull’argomento entra deciso, un po’ come faceva quando aveva la maglia dell’Udinese addosso e si metteva al centro della difesa per spazzare. Il pallone.

Stavolta deve calciare, al primo rimbalzo, gli appunti, magari di chi si aspettava ancora una volta un finale di marca bianconera, sfruttando le fatiche di coppa della Lazio: «Io non l’ho vista stanca fisicamente, e per quanto riguarda la mia squadra sono contento, perché vedo dei margini di miglioramento».

La fotografia della partita

Il tecnico di Venaria Reale finisce la “sfidata” davanti ai microfoni nella mega-sala stampa dell’Olimpico, dopo la puntata in tv, ospite di Dazn: «È stato un test molto impegnativo e stimolante, di fronte c’era una squadra molto forte», aveva raccontato inquadrando il tipo di appuntamento vissuto in questa decima giornata.

«Serviva coraggio, maturità», perciò ha fatto una scelta diversa all’inizio, quel Samardzic inserito nell’undici titolare per aumentare il tasso tecnico dell’Udinese. «Abbiamo dimostrato di essere all’altezza e creato tanto: due traverse, tanti tiri».

È mancato solo il gol, ha ragione Sottil. «Nel primo tempo abbiamo avuto entrambi delle occasioni, nel secondo abbiamo fatto ancora meglio, concedendo veramente poco ma continuando ad attaccare».

Mentalità e sbavature

Insomma, l’Udinese è piaciuta anche stavolta anche se non è stata continua, ma non sempre si possono produrre “scintille”. Nel calcio ci sono anche gli avversari. L’importante è sempre cercare di proporre il proprio gioco. «Io sto lavorando per creare una mentalità vincente, non so se europea come dite voi. Mi piace che la squadra sia intensa e corta in tutte le fasi. Per questo abbiamo ancora dei margini di miglioramento».

Anche in copertura: «A livello tattico a destra la Lazio può contare su una “catena” fisica e di passo, quindi da quella parte le indicazioni erano di muoversi in una certa maniera e l’abbiamo fatto bene. Nelle due occasioni sul quel fronte create da Felipe Anderson e Milinkovic non siamo stati perfetti».

Le anime dell’attacco

Quindi spazio alle domande su Beto. È a secco dopo due gare da titolare, non potrebbe essere diversamente. Come si dice? L’attaccante vive per il gol. E lui è sembrato in difficoltà ieri all’Olimpico: «Beto ha caratteristiche precise e ora sta lavorando per migliorare con la palla sui piedi, è un professionista serio».

In soldoni: ormai le difese lo conoscono, non gli danno la profondità, lo scatto, preferiscono vederlo e marcarlo con le spalle alla porta: « La Lazio lavora e si muove in base alla palla, raddoppia e fa densità. Non era facile per Beto», aggiunge Sottil facendo da difensore.

In quei frangenti meglio Success: «Ha caratteristiche diverse. Lui ci fa “salire”: ho una rosa competitiva che mi permette di iniziare in un modo e finire in un altro». —

