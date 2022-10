All’Udinese bomber Beto piace di più con il part time: nelle ultime tre gare giocate da titolare non ha segnato

UDINE. Una ricchezza. Ma anche un dubbio. È successo anche all’Olimpico, contro la Lazio: le alternative in mezzo al campo e in attacco sono croce e delizia per l’Udinese, visto che, spesso, le riserve finiscono per essere un rimpianto.

O quasi, considerando che la classifica bianconera non può non essere considerata più che esaltante, in virtù di quei 21 punti che la inseriscono nel “giro europeo” con più di un quarto di campionato già in archivio, complici i ritmi frenetici dettati dal calendario che aumenteranno ancora nei prossimi trenta giorni, con l’avvicinarsi della sosta riservata al Mondiale.

Detto questo, quante volte avete pensato: era meglio cominciare con Beto titolare? E una volta visto il portoghese dal primo minuti, quante altre volte avete cambiato dicendovi: era meglio Success? E lo stesso “balletto” può andare in scena addirittura allargandosi a tre, coinvolgendo Samardzic, Makengo e Lovric nel ruolo di mezzala.

In attacco

Non resta che dare la parola ai numeri, dunque, per cercare di capire se effettivamente ci sono delle basi “scientifiche”, anche se è risaputo che il calcio non è esattamente matematica.

Prendete le prime dieci giornate di Beto. Altrettante presenze per il 50% esatto dei minuti giocati rispetto a quelli a disposizione. Insomma, è Sottil che sembra un matematico: la sua è stata una gestione “pitagorica” oltre che sapiente – lo dicono i risultati – dei suoi centravanti, visto che l’altra metà del minutaggio è tutta per Success.

Beto, per contro, è stato più produttivo del nigeriano: ha realizzato 5 gol, partecipato al 26% delle azioni da rete bianconere e la fama di riserva “spacca partite” è stata alimentata dalla doppietta in 23’ in casa del Sassuolo e il gol in 32’ a Verona.

Aveva segnato prima da titolare anche contro Monza e Fiorentina, ma dopo la notte del Bentegodi, quando Sottil l’ha rimesso dal primo minuto, non è stato ripagato. Insomma, in questo momento piace di più con il part time, perché le difese di Lazio e Atalanta l’hanno letteralmente soffocato spalle alla porta, tanto che, vedendolo in quella veste, molti avrebbero preferito Success.

Che ha uno zero nei numeri che fotografano le sue prestazioni. Si va a sensazioni, come quando prese a sportellate la difesa dalla Roma nel 4-0 finale, come quando entrò con l’Inter e si guadagnò il corner del gol del sorpasso di Bijol o contro l’Atalanta, quando partecipò agli assalti finali per il pareggio in rimonta dei bianconeri.

A centrocampo

Anche Samardzic viene considerato un talismano: ha giocato soltanto il 20% dei minuti da titolare, ma ha fatto due gol e smazzato un assist. Molti lo vedrebbero bene da titolare, come è stato all’Olimpico, quando ha rimpiazzato di fatto Lovric, ma gran parte delle sue “entrate” in corsa sono state fatte per Makengo (80% dei minuti disponibili da titolare).

Con il Milan, il Monza e la Fiorentina prima di un gettone da titolare, 64’ proprio al posto del franco-congolese. Anche il “tedeschino” deve la propria fama di giocatore capace di fare la differenza in corsa al Sassuolo, quando è entrato (per segnare) nell’intervallo al posto di Arslan, e al Verona (traversone per il gol vittoria di Bijol) dopo essere subentrato a Makengo.

Poi un altro part time di 31’ con l’Atalanta, contribuendo alla rimonta, e il gettone da titolare (al posto di Lovric (60% dei minuti da titolare in ballottaggio soprattutto con Arslan) contro la Lazio dove si è fermato. Anzi, è stato fermato dalla traversa.