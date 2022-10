La Gesteco si mette l’elmetto: arriva il ciclo di ferro con Pistoia, Fortitudo e Cento

CIVIDALE. Si è aperta lunedì 17 ottobre la settimana che introduce le aquile di Cividale al primo ciclo terribile di questo campionato di A2.

All’orizzonte, infatti, le gare contro Pistoia, Fortitudo Bologna e Cento per un trittico arduo, reso tale da mire, lignaggio e valore delle avversarie poste a ostacolo della Gesteco.

Si comincia dunque domenica con il match in casa di una Giorgio Tesi Group ferita, desiderosa di rivalsa dopo il ko subito nel turno precedente a Cantù. Teatro della sfida il PalaCarrara di Pistoia, fortino rimasto inviolato anche agli scorsi play-off nella semifinale promozione poi persa dai toscani in gara 5 con la Tezenis Verona.

Spazio poi al faccia a faccia di fronte a Bologna, tra gli eventi forse più attesi di questa regular season targata Ueb. I ragazzi di coach Dalmonte saranno al PalaGesteco sabato 29: al loro fianco un nutrito manipolo di aficionados pronti a rivaleggiare, sul piano sonoro, coi supporter di fede gialloblu. Cento, infine, ospiterà i friulani alla sesta giornata, domenica 6 novembre.

Che riesca o meno a mantenere la testa del girone fino a quel giorno, la Tramec è e resterà compagine da rispettare. Da fronteggiare con le dovute cautele.

Per poi giocarsela: perché in ciascuno dei tre appuntamenti posti a ridosso fra loro dal calendario, Chiera e compagni potranno contare su quanto già di buono mostrato nelle prime uscite di campionato.

Un carattere indomito, un gioco in continua crescita che, dando via via a ciascun giocatore la possibilità d’essere a turno protagonista, può offrire a coach Pillastrini una buona varietà di soluzioni utili, chissà, a fronteggiare anche le big. A difendersi dai loro attacchi. E, perché no, a offenderle nel tentativo di strappare uno o più scalpi illustri.