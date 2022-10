L’Apu può contare su 37 punti dalla panchina, ma concede troppi rimbalzi

UDINE. ’Apu Old Wild West continua a vincere, anche con un solo americano, e si prepara per il primo scontro diretto della stagione. In attesa del faccia a faccia fra Udine e Cento, vediamo pregi e difetti dell’Apu vista all’opera a Chiusi.

Mani calde

Dopo il 48% del match contro San Severo, i tiratori bianconeri hanno sfoderato un’altra prestazione ad alta percentuale nelle triple: 44% di squadra, con la coppia Mussini-Sherrill a totalizzare 8 bombe su 14.

Stavolta, però, ha funzionato anche il gioco interno e Udine è passata dal 37% del turno precedente al 59% di domenica sera. Merito di una buona circolazione di palla (18 assist di squadra) e di meccanismi che migliorano di settimana in settimana.

Roster profondo

Quando le stelle si eclissano, molte squadre vanno in difficoltà. L’Old Wild West invece mantiene la rotta grazie alle mille soluzioni a disposizione di coach Boniciolli.

Con Briscoe fermo ai box e i due giocatori scesi dalla serie A in ombra (10 punti in coppia per Gaspardo e Mian), sono stati ancora una volta Sherrill e Mussini a sbrogliare la matassa, supportati da un Antonutti in serata di grazia e dal solito concretissimo Esposito.

Nello specifico, sono stati ben 37 i punti totalizzati dal secondo quintetto, termine che ben descrive i subentrati dell’Apu, in campo tutti e cinque assieme già nella seconda metà del primo quarto. Alla fine hanno giocato 91 minuti su 200, a testimonianza del fatto che in questa squadra non ci sono “panchinari”, bensì 10 (11 con Briscoe) potenziali “titolari” usando un gergo calcistico.

Da rivedere

Udine continua a concedere troppi secondi tiri alle sue avversarie (10 rimbalzi d’attacco per Chiusi) ed è costantemente in doppia cifra alla voce “palle perse”: 11 domenica in Toscana, di cui 8 in un primo tempo decisamente bruttino.

Anche per questo attendiamo test più probanti per giudicare la reale consistenza dell’Apu, che contro squadre come Chiusi (palesemente indebolita rispetto all’anno scorso) vince senza affannarsi troppo, dando un colpetto sull’acceleratore di tanto in tanto. Lo diciamo memori di quanto accaduto la scorsa stagione al momento della verità, in un torneo pieno zeppo di avversarie di basso livello.

Verso Cento

Sabato si alza l’asticella, gli emiliani non sono un fuoco di paglia ma una compagine solida e ambiziosa.

La prevendita per la sfida al vertice del girone Rosso è già partita, biglietti in vendita sul sito Vivaticket e nelle rivendite autorizzate della provincia udinese. I prezzi variano dai 15 euro delle curve (12 i ridotti) ai 45 euro del parterre oro (35 i ridotti).